Moderner Koloss bereichert Grünheider Flotte

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Tanklöschfahrzeuge der Grünheider Feuerwehr sind ohnehin schon groß, das neue Vehikel der Ortswehr übersteigt aber die bisherigen Dimensionen. Und so lautet auch die exakte Bezeichnung Großraum-Tanklöschfahrzeug. Vor zwei Wochen aus Wilmsdorf (Nordrhein-Westfalen) angeliefert, soll der dreiachsige 26-Tonner am 10. April offiziell in den Dienst gestellt werden.

Bis dahin werden die Feuerwehrleute – anfangs vorrangig die Maschinisten – mit dem neuen Koloss und dem, was er kann, vertraut gemacht. Und da gibt es einiges, was trainiert werden muss. Wie Ortswehrführer Normen Oswald schildert, fängt das Üben schon mal mit dem Beherrschen des Fahrzeuges an. Das ist einen Meter länger und auch etwas höher als der bisher als Tanklöschfahrzeug genutzte Tatra. Zudem hat das auf einem MAN-Fahrgestell aufgebaute Auto ein Automatikgetriebe. Die Leistungsstärke rührt von einem 360 PS starken Dieselmotor her, es ist voll geländegängig und erfüllt die strenge Euro-6-Norm.

Zudem verfügt es über eine technische Ausstattung, die natürlich richtig bedient werden will. „Das ist das Modernste, was es derzeit gibt“, freut sich der Wehrführer. Sowohl das Fahrerhaus als auch die Ladefläche sind mit einem Touchscreen-Minitor als Bedienelement ausgestattet. Von hier aus wird zum Beispiel die Druckluftschaumanlage gesteuert. Im Gegensatz zu normalem Schaum werde hierfür weniger Wasser benötigt und somit auch weniger Wasserschaden hinterlassen, erläutert Oswald. Neu ist auch, dass das Fahrzeug über einen Lichtmast verfügt. Und der Tank fasst statt 8000 sogar knapp 10 000 Liter Löschwasser. „Ansonsten hat es die Standardausrüstung.“

Die Ausbildung übrigens wird am Feuerwehrdepot und in Freienbrink absolviert. Zudem steht am 6. und 7. April eine Spezialschulung in Luckenwalde an, wo dann die Handhabung der Schaumanlage trainiert wird. Das neue Auto, das am Heck durch seine Speziallackierung auffällt, hat übrigens 456 000 Euro gekostet, was die Gemeinde komplett aus ihrem Haushalt bezahlt. Das Vorläuferfahrzeug, der Tatra (Baujahr 1985 und seit 1998 in Grünheider Diensten) geht als Dauerleihgabe ins Tatra-Museum nach Woblitz in den Spreewald.