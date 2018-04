Verliebt in die Stadtgeschichte

Manfred Lutzens

Brandenburg (BRAWO) Unser Brandenburg an der Havel, gern als Wiege der Mark bezeichnet, wird 2018 bereits "stolze" 1090 Jahre alt. Seine so umfassende, äußert vielfältige und zudem reizvolle Geschichte, die auch künftighin weitere Forschungsarbeit notwendig machen wird, wollen sich erfreulicherweise immer mehr Havelstädter zu Eigen machen. Dazu hält neben dem Historischen Verein, der im Oktober schon 150 Jahre alt wird (siehe BRAWO-Ausgabe vom 14.1.2018), in jüngerer Zeit der im Brandenburgischen Kulturbund e.V. integrierte Arbeitskreis Stadtgeschichte zunehmend eine bunte Angebotspalette bereit.

Über diese heimatkundlichen Aktivitäten sprachen wir mit Sven Kornisch (53), Inhaber der Firma "Siberü" - Sicherung, Bergung, Rückbau -, der sich ungeachtet gewisser gesundheitlicher Einschränkungen keinerlei Pause gönnt. Leitet er doch seit Herbst 2016 jene Interessengruppe, die zuvor drei Jahrzehnte lang in Wolfgang Kusior einen ebenfalls unermüdlichen, ehrenamtlich tätigen Brandenburger an ihrer Spitze hatte.

Wir hörten, dass sich die Zahl der Mitglieder im Arbeitskreis während der vergangenen beiden Jahre deutlich erhöht hat.

Mit gewissem Stolz können wir jetzt bereits auf 42 eingetragene Interessierte verweisen, nachdem im vorgenannten Zeitraum 16 Havelstädter im Alter zwischen 80 und 17 Jahren hinzugekommen sind. Zuspruch finden wir also erfreulicherweise nicht mehr allein seitens der Senioren; das wirkt sich vorteilhaft auf den Altersdurchschnitt aus. In- zwischen liegen uns schon wieder etliche neue Anträge vor. Erklärtes Anliegen unsererseits ist es, weitaus stärker als bisher die jüngere Generation ebenfalls mit ihrer Heimat vertraut zu machen.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Da verweise ich zuallerst auf unsere rege Vortragstätigkeit.Zu diesen allmonatlich - ohne Sommerpause! - auf dem Veranstaltungskalender stehenden Zusammenkünften kommen jeweils zwischen 40 und 60 Gäste. Dabei lohnte sich der vor einiger Zeit erfolgte Wechsel vom Fontaneklub in das barrierefreie Bürgerhaus der Altstadt. Als Referenten bei diesen Abenden stellen sich so versierte Leute wie Frank Brekow, Stefan Menzel oder Dr. Hans-Georg Kohnke in den Dienst der guten Sache. Verstärkt widmen wir uns nun auch der wechselvollen Geschichte ehemaliger Brandenburger Firmen. Zuletzt ging es da u. a. um die Brauerei Luneburg und die Likörfabrik C. Marschner.

Aber längst reicht ja der interessierte Blick in die Vergangenheit auch über unsere Heimatstadt hinaus...

Mindest einmal im Jahr laden wir zur Exkursion ins Umland ein. Nachdem wir 2017 eine unerwartet große Resonanz auf unsere Fahrt ins Veltener Kachelofenmuseum hatten, geht es nun im Sommer zum Ziegeleimuseum nach Glindow.

Wohl ganz besonders treffen inzwischen die "Heimatkundlichen Blätter" den Nerv der Brandenburger?

Das kann ich nur unterstreichen. Nachdem es um diese Schriftenreihe vor vier Jahren insbesondere bedingt durch finanzielle Probleme wahrlich schlecht bestellt war, läßt sich derzeit vor allem Dank rühriger Firmen optimistisch nach vorn blicken. Wurden seit 1993 insgesamt 33 Hefte herausgegeben, so gelang es fortführend bereits 19 derartige Broschüren zu verfassen. Hinzu kamen vier Sonder- und zwei Sammel-Ausgaben. Sowohl ein deutlich gewachsener Seitenumfang als auch die Themenvielfalt und die Anzahl der Hefte von 100 auf immerhin nunmehr schon 1750 Stück sprechen für sich. Allen Mitstreitern, den unermüdlichen Autoren wie zum Beispiel Dr. Klaus Hess, Dr. Joachim Müller oder Udo Geiseler sowie darüber hinaus unseren Sponsoren, vor allem aus dem mittelständischen Bereich, gilt hier unser Dankeschön. Übrigens, inzwischen warten viele Havelstädter und zudem auch die Geschichtsfreunde in Lehnin, Wusterwitz und Rathenow schon mit Spannung stets auf die nächste Ausgabe der "Heimatkundlichen Blätter".

Eine gleichermaßen imposante Entwicklung scheint das "jüngste Kind" , der Altstadt-Tratsch, zu nehmen?

Es ist erstaunlich, welche Resonanz diese Zusammenkünfte unter dem Motto "Weeste noch?" finden. Da treffen sich keinesfalls nur betagte Brandenburger - der bisher älteste Teilnehmer war 88 Jahre. Vielmehr sind gern auch Havelstädter der jüngeren Jahrgänge im Cafe Melange in der Ritterstraße dabei. Aus allen Bereichen und vielen Berufszweigen kommen diese erwartungsvollen Besucher. Sie möchten sich hier unterhalten, Erinnerungen austauschen, alte Ansichtskarten, Fotos, Beiträge Bücher und Broschüren begutachten oder auch beispielsweise über Häuser, Denkmale und ehemalige Gaststätten plaudern. So werden in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen zugleich schnell vielerlei Erlebnisse wieder wach. Der enorme Zuspruch macht inzwischen sogar Voranmeldungen für die verfügbaren 30 Plätze des kleinen Cafe´s notwendig.

In dessen unmittelbarer Nachbarschaft will der Arbeitskreis, so ist jetzt zu hören, im Frühjahr ein weiteres Angebot unterbreiten.?

Uns ist es in Kooperation mit dem Verein der Ziegeleifreunde gelungen, ebenfalls in der Ritterstraße - vis-a-vis der Bäckerstraße - , endlich einen so dringend benötigten Archivraum anzumieten. In diesem dann von barockem Mobiliar ergänzten "Geschichtsladen" mit seinen zwei Schaufenstern wird eine Vielzahl von Fotos, Negativen, heimatkundliche Broschüren wie auch andere Literatur ihren Platz erhalten. Ehrenamtlich tätige, ältere Brandenburgerinnen gewährleisten dann zweimal wöchentlich den Besuch von Interessierten aus nah und fern. Wie schon bei unseren inzwischen so beliebten historischen Tauschbörsen im Bürgerhaus erwarten wir dort ebenfalls regen Zuspruch.

Uns bleibt nachzutragen, dass Sven Kornisch mit eben soviel Liebe und Leidenschaft außerdem noch den Freundeskreis der Ziegeleigeschichte führt. Sowohl dort als auch für "seinen" Arbeitskreis, wo er gemeinsam mit unermüdlichen Mitstreitern die Aufgabenvielfalt angeht, setzt er zudem als umtriebiger Organisator und Sponsor zugleich noch Zeichen. Das trifft beispielsweise ganz aktuell auf die konzertierte Aktion zur Rettung des Mostrichmühlenrades zu (BRAWO berichtete).

Heimatkunde weiterzugeben und zu bewahren haben sich diese Amateurhistoriker auf ihre Fahnen geschrieben. Dabei würden sie künftighin gern auch eine gewisse Unterstützung seitens der Kommune begrüßen. Übrigens, die Mitglieder des Arbeitskreises bringen sich über ihre ureigenen Interessen hinaus alljährlich u. a. fördernd beim "Undine"-Wettbewerb sowie bei der BRAWO-Traumtaleraktion ein.