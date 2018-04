"Klassenfeind" feiert Premiere

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Alle Lehrer, die bisher die Klasse unterrichten sollen, haben aufgegeben. Nun warten die Schüler in ihrem Klassenzimmer auf einen neuen Lehrer - und vor allem darauf, ihn fertig zu machen. Als dann jedoch niemand kommt, entschließen sich die Teenager, selbst Lehrer zu spielen. Jeder der Jungen hält eine "Stunde", allerdings mit ungewöhnlichem Inhalt. Sie erzählen von sich, ihren Nöten, ihrem Hass, ihren Ängsten und Sehnsüchten. Die Aggressivität untereinander steigt währenddessen stetig an und eskaliert in einem blutigen Konflikt, als sie erfahren, dass man sie aufgegeben hat - dass überhaupt nie mehr ein Lehrer kommen wird. Was folgt, ist der Zusammenbruch: die Schüler warten bei offener Tür, aber die Schule ist aus.

Nigel Williams gelang mit seinem Stück "Class Enemy" - so der Originaltitel - , das 1978 am Royal Court Theatre in London uraufgeführt wurde, der internationale Durchbruch. Was folgte war der Preis für das erfolgreichste Bühnenstück des Jahres 1978.

Dreizehn junge Darsteller vier verschiedener Nationen und vier unterschiedlicher Schulen des Brandenburger Jugendtheaters haben an diesem Stück nun in den vergangenen Wochen und Monaten mit Hochdruck gearbeitet und eine besondere Inszenierung des in Deutschland erstmals im April 1981 aufgeführten Stückes geprobt, sich im mithilfe diverser Workshops weitergebildet und Choreografien einstudiert - und das neben Schule und Ausbildung. Sie haben sich intensiv mit dem Stück, seinen Themen und dem, was das Stück innerhalb ihren eigenen privaten Umfeld berührte auseinander gesetzt. Entstanden sind Situationen und Szenen, die oft überspitzt dargestellt werden und somit der drastischen Jugendsprache im Stück angepasst sind.

Am kommenden Samstag feiert "Der Klassenfeind" unter der Regie von Steffan Drotleff nun auf der Bühne des Brandenburger Theaters um 19 Uhr Premiere, wobei die Zuschauer einmal mehr gespannt sein dürfen, wie die Umsetzung des Stückes dem mehrfach preisgekrönten Brandenburger Jugendtheater gelungen ist. Karten für die Premieren- als auch weitere Vorstellungen - beispielsweise am 10., 24. und 25. April - sind für zwölf bzw. ermäßigt sieben Euro an der Theaterkasse erhältlich oder unter 03381/ 511 111 bestellbar.