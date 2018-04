Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) "Bitte stören" heißt es in der Woche vom 16. bis zum 20. April an der Kreismusikschule Engelbert Humperdinck. Eine Woche lang können an den Nachmittagen alle Unterrichtsfächer besucht werden. Es darf sozusagen gestört werden. Schnupperstunden sind bei allen Lehrern in vielen Fächern möglich. Weitere Informationen sind erhältlich im Sekretariat der Musikschule unter 033841/45430.