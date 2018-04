Juliane Keiner

Damelang (BRAWO) Der Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein (DFFV e.V.) rief zum Arbeitseinsatz auf dem Damelanger Sport- und Spielplatz auf. Der DFFV möchte die Gemeinde attraktiver und schöner zu gestalten. Über 40 fleißiger Helferlein sind der Einladung gefolgt. Es wurden die Kegelbahn, die Tanzfläche und der Beachvolleyballplatz gesäubert. Darüber hinaus wurden sämtliche Hecken von Unrat und trockenem Geäst befreit und auf dem Spielplatz das Laub entfernt. Das Hauptaugenmerk galt dem Sportplatz. Der Platz wurde in alle Richtungen vertikutiert und geharkt. Der Anblick erinnerte an ein Ameisenvolk. Der DFFV bedankt sich bei der Gemeinde Planebruch für die Bereitstellung der Vertikutierer und dankt allen Helfern, die sich um das leibliche Wohl gekümmert und die Versorgung übernommen haben. "Dieser Einsatz hat wieder einmal gezeigt, dass man gemeinsam Großes bewirken kann", so Grit Hoffmann für den Damelanger Fastnachts- und Freizeitverein.