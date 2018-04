Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Der Ostermarkt am 24. März auf dem Platz an der alten Stadthalle in Falkensee war mäßig besucht. Trotz des sonnigen Wetters schlenderten wenige Leute über das Gelände. Viele Verkaufsstände blieben leer. Immerhin: das Kinderkarussell wurde gut genutzt.

Falkenseer Ostermarkt