dpa

Lebus (dpa) Eine 52-Jährige hat bei einem Brand in ihrer Wohnung in Ostbrandenburg eine Rauchvergiftung erlitten. Die Frau wurde am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums am Sonntag in Potsdam mitteilte. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache im Schlafzimmer der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kleinstadt Lebus (Märkisch-Oderland) aus. Die anderen Bewohner konnten eigenständig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt.

Die Frau war zunächst mit ihrem Hund spazieren, als sie beim Zurückkommen die Flammen sah, wie es weiter hieß. Sie ging dann in die Wohnung, um persönliche Dinge zu holen und zog sich so die Rauchvergiftung zu. Das Löschwasser der Feuerwehr beschädigte auch das unter der Brandwohnung liegende Apartment - beide sind nicht zu bewohnen.