Blick auf den Orionnebel

Sandra Euent

Parey (BRWAO) Einmal den Orionnebel mit den eigenen Augen sehen - das geht am 6. April im Sternenblick in Parey. Thomas Becker lädt um 21.00 Uhr zur Veranstaltung "Freiflug ins Weltall" ein. Bei dunklem, mondlosem und klarem Himmel können im Teleskop einige Himmelsobjekte in den Tiefen des Weltalls angesehen werden. Der große Orionnebel, das Paradeobjekt am Winterhimmel, beherrscht am frühen Abend noch das Firmament. Da die Veranstaltung nur bei gutem Wetter stattfinden kann, lohnt ein Blick auf www.sternenpark-westhavelland.de/veranstaltungen. Dort wird am Freitagnachmittag stehen, ob die Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden kann. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.