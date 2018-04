Berlin (dpa) Fertige Fruchtjoghurts enthalten neben Joghurt, Zucker und Früchten häufig Milchpulver. Das kann für Menschen mit Laktoseintoleranz problematisch sein, erläutert die Initiative Slow Food in ihrem Magazin (Ausgabe 2/2018). Während sie nämlich Joghurt an sich mitunter ganz gut vertragen, kann die zusätzliche Portion Laktose durch das Milchpulver bei Betroffenen Bauchschmerzen oder Durchfall verursachen.

Was hilft: den Fruchtjoghurt selbst herzustellen. Dazu frische Früchte und eventuell etwas Zucker, Honig oder Marmelade in einen handwerklich erzeugten Naturjoghurt rühren. Das spart nicht nur Laktose, sondern auch reichlich Zucker ein. Denn davon enthalten Fertigprodukte häufig deutlich mehr, als man selbst in den Becher rühren würde.