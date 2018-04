„Die Spannungen nehmen zu“

Michael Gabel

Berlin (MOZ)

Herr Professor Haderlein, warum ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kita-Mitarbeitern oft so konfliktbeladen?

Weil Eltern und Kitas unterschiedliche Ansprüche haben. Nehmen wir die Öffnungszeiten: Da geht es oft knallhart darum, wann hat die Kita frühmorgens offen und wie lange nachmittags. Viele Eltern möchten natürlich möglichst lange Öffnungszeiten. Zum anderen gibt es auch teilweise ein unterschiedliches pädagogisches Verständnis. Einige Eltern wollen zum Beispiel nicht, dass ein offenes Konzept umgesetzt wird, andere fordern es ein. Oder manchen Eltern sind die pädagogischen Fachkräfte zu streng, andere wollen, dass diese noch strenger sind.

Tatsächlich?

Ja. Zum Beispiel gibt es viele Kitas, in denen die Kinder mitbestimmen dürfen. Das fordern sie dann natürlich auch in den Familien ein. Manchen Eltern passt es aber nicht, wenn die Kinder kommen und sagen, ich will mit­entscheiden, was wir am Wochenende machen.

Und dann beschweren sie sich?

Genau. Die Kitas bemühen sich dann, den Eltern den pädagogischen Ansatz zu verdeutlichen und Verständnis für die Vorgehensweise zu schaffen. Aber manche Eltern verstehen das nicht. Oft gibt es auch Streit um die Frage, wann ein Kind was können muss. Viele Eltern sagen, mein Kind muss mit 12, 13, 14 Monaten laufen können. Wenn das dann nicht so ist, ist die Kita Schuld. Aber man muss wissen: Kinder entwickeln sich total unterschiedlich. Da kann man nicht einfach so einen Schalter umlegen.

Können Eltern heute ihre Kinder schlechter loslassen als früher, Stichwort Helikoptereltern?

Das kommt bei manchen noch dazu. Dass Eltern wissen wollen, was in der Einrichtung passiert, ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Aber es gibt auch eine natürliche Grenze. Und die ist überschritten, wenn Eltern über die Erziehungspartnerschaft hinaus bestimmen wollen, was das eigene Kind in der Einrichtung machen darf und was nicht. Oder wenn sie für das eigene Kind Sonderregelungen einfordern.

Wie sollen sich die Kitaleitungen da verhalten?

Am besten ist es, wenn Einrichtungen gute Konzepte insbesondere für Elternpartnerschaften haben. Diese gilt es gleich zu Beginn der Kita-Zeit mit den Eltern ausführlich zu besprechen. Damit können die Erwartungen und die Leistungen abgeglichen werden. Einrichtungen, die dies sowohl am Anfang als auch während der Kita-Zeit tun, haben weniger Konflikte mit den Eltern, da klar und transparent dargelegt wird, was Eltern erwarten können und was die Einrichtung entsprechend umsetzt.

Nehmen die Probleme zu?

Ja, die Spannungen nehmen zu. Ich schildere mal ein – zugegebenermaßen – Extrembeispiel. Eine Mutter kam frühmorgens in die Kita und sagte zur Leitung: „Mein Kind hat nicht durchgeschlafen. Bitte bekommen Sie das hin, dass das künftig besser wird.“ Das ist ein völlig überzogener Anspruch, der auch nicht gelingt, wenn man sich mit der Entwicklung von Kindern auseinandersetzt.

Welche Schwierigkeiten gibt es außerdem?

Die Inklusion spielt eine größere Rolle als früher. Dazu gehören auch die Fragen des Umgangs mit unterschiedlichen Kulturen und der Menschen mit Fluchthintergrund. Es ist nicht selten, dass eine Einrichtung gerade im großstädtischen Bereich Kinder aus über 30 unterschiedlichen Herkunftsländern hat.

Die Koalition will in den kommenden drei Jahren 3,5 Milliarden Euro zusätzlich in die Kitas stecken. Ist das die richtige Größenordnung, um die Lage zu entspannen?

Es ist der richtige Weg. Wichtig ist aber, dass das Bundesgeld nicht Landes- oder Kommunalgeld oder Träger- oder Elterngeld ersetzen darf. Das würde zu keiner Qualitätsverbesserung beitragen. Die Höhe ist aber viel zu gering. Wenn man wirklich etwas grundlegend verbessern will, dann reden wir von jährlich zehn Milliarden Euro, die nötig wären.