Thomas Baake

Retzow (MOZ) Das diesjährige Osterfeuer findet in Retzow am Samstag, 7. April, auf dem Festplatz statt. Los geht es mit einem Fackelumzug um 19 Uhr ab dem Feuerwehrdepot. Das Osterfeuer wird um 19.30 Uhr entzündet. Holz von Interessierten für das Osterfeuer am Abend wird am Vormittag von 9 bis 12 Uhr angenommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.