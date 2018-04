Eiertrudeln im Schneeregen

Sophie Schade

Oranienburg Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Diese Einstellung hatten sich einige hartgesottene Familien am Ostersonntag zu Herzen genommen. Sie brachen zu einem Spaziergang durch den Schlosspark auf, wenngleich Wind und Schneeregen eher Weihnachtsgefühle hervorriefen.

Ein Frühlingserwachen erlebte der Schlosspark am Osterwochenende noch nicht. Nur besonders tapfere Gäste bevölkerten die Wege entlang der kahlen Blumenbeete und Grünflächen. Lisa und Birgit Niegisch mit Atze, zwei Jahre alt, und Hedi, acht Monate alt, gehörten zu den 300 Besuchern, die Wind und Wetter trotzten.

Den Frühling sehnt die Familie trotzdem herbei: „Die Sonne fehlt uns schon sehr. Aber die Kinder wollen natürlich trotzdem draußen sein und toben“, so Birgit Niegisch. Reinhard Stiller und Sohnemann Max waren voller Tatendrang auf dem Weg zum Eiertrudeln.

Wer wirklich in Frühlingsstimmung kommen wollte, war am besten mit einem Besuch in der Orangerie beraten. Bunte Farben dominierten hier, denn Kinder und ihre Eltern bemalten Eier oder bastelten Dekoration fürs Wohnzimmer, so auch Oliver und Melanie Eichhorn mit ihrem Sohn Ben. „Die Ostereier haben wir in der Wohnung gesucht, draußen wäre es dafür doch zu kalt gewesen“, erklärte die Mutter. Frische Luft schnappen und ein Besuch bei der Familie in Schmachtenhagen gehört in der jungen Familie an den Feiertagen trotzdem ins Programm.

Der Osterhase hoppelte unverdrossen munter über den Rasen und besuchte die Bastelstraße vielleicht etwas öfter, als er es bei Sonnenschein getan hätte. Für sein flauschiges Fell wäre es auf Dauer schlicht zu nass gewesen. In der Orangerie erfreute er unterdessen die Kinder mit Süßigkeiten und bunten Eiern aus seinem Körbchen. (so)