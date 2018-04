Virtuoses Gitarrenspiel zur rockrauchigen Stimme

Rustikale Bühne: Neun Scheunen wurden auf der zwölften Bluesnacht in Kremmen bespielt. Alle Konzerte – auch das von „Indiana and the Bandits“ (Foto) – waren ausverkauft. © Foto: Inez Bandoly

Inez Bandoly

Kremmen Bluesmusik in vielen Variationen gab es am Sonnabend im Kremmener Scheunenviertel. Zum zwölften Mal fand dort die Bluesnacht statt. Alle Scheunen waren sehr gut besucht.

Bunte Lichtkegel der Scheinwerfer strahlten durch den Saal der ausverkauften Musikerscheune. Auf der Bühne sorgte die Band „Beata Kossowskas Blue Airtrain“ für Stimmung und eine volle Tanzfläche. Die polnische „First Lady of Blues Harp“ überzeugte mit ihrem virtuosen, expressiven Spiel auf der Mundharmonika und ihrem Gesang. „Eine super Musikerin, ich bin total glücklich“, sagte Barbara Galle.

Sie veranstaltet seit fünf Jahren diese Bluesnacht mit, bei der die Besucher nicht nur aus der Region kommen, sondern auch aus Berlin anreisen. Sie alle lernten so auch in der Bikerscheune Steve Seitz kennen. Der Gitarrist, Sohn eines in Kanada lebenden Holzfällers, entdeckte seine Liebe zum Rock `n`Roll in der Glitter-Ära. Schnell fand er auch den Weg zum alten Blues und zu Rock-Heroen. Infiziert mit diesem Virus kam er nach Berlin-Kreuzberg. Steve Seitz ist mit Sängerin Jenny Kallabis der Band „Bluewater“ aus Berlin befreundet. Er sprang mit seinen Musikern sofort ein, da der Bassist der „Bluewaters“ kürzlich gestorben ist. „Wir hatten zwei Proben für diesen Abend“, berichtet die Sängerin von der Vorbereitung auf den Auftritt in Kremmen. Sie singt am liebsten Titel von Janis Joplin. Dafür hat sie die rockrauchige Stimme. Zudem gibt sie ihrer Band „Bluewater“ aus Berlin, welche sowohl für kraftvollen als auch sensiblen Rock’n’Blues steht, einen unverwechselbaren Sound. Bei der Kremmener Bluesnacht unterstützte „Steve Seitz & Friends“ Jenny Kallabis mit emotionalen Gitarrenspiel. „Entweder ich lerne einen Beruf oder mache das, was mir Spaß macht“, sagte er in der Pause, als er sich mit einigen Besuchern unterhielt. Heute ist er Rocksänger, Gitarrist, Songwriter, Produzent und Darsteller in verschiedenen Serien und Filmen. „Seine Mission heißt – Rock ’n’ Roll“, sagte seine Mutter Freya Seitz. Die fast 80-Jährige aus Charlottenburg tanzte an diesem Abend wie viele andere Besucher nach fast allen Melodien.

Das Lied „I can‘t stand to rain“, von Ann Peebles, Don Bryant und Bernard Miller 1973 geschrieben, hallte aus der Scheune „Landparty“. Irgendwie passend, denn es regnete an dem Abend. Keiner wollte draußen bleiben, sondern die Frauenpowerband „Indiana and the Bandits“ erleben. Auch wenn sich eine Menschentraube am Eingang bildete, fanden viele noch Platz zum Tanzen. „Es ist einfach sehr schön und es fällt schwer, alle Scheunen zu besuchen“, sagte Bernd Rode aus Berlin, der in der Spargelscheune eine „Ein-Mann-Blues-Band“ erlebte. „Kepa“ aus Frankreich, Exprofi auf dem Skateboard, widmete sich nach einer Verletzung der Musik. Der 29-jährige Autodidakt spielt Mundharmonika, begleitet sich mittels eines Fußpedals als Drummer und spielt auf einer Gitarre aus Metall. Davon ließ er sich gleich zwei bauen. Denn deren Klang war ihm wichtig für seinen Sound, der nicht traurig, sondern sehr dynamisch klingt und dem Blues eine frische Note gibt.