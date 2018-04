Hunderte feiern Tierische Ostern

Jörg Kotterba

Beeskow Kremserfahrten, Pony-Touren, Handwerksmeile, Fische, Hunde, Kaninchen: Hunderte feierten am Montag auf dem Awo-Erlebnishof „Tierische Ostern“. Das Familienfest hat eine jahrelange Tradition.

Gabriele und Jan Hesse konnten Sohn Kai kaum bändigen. Der Wirbelwind Anfang 10 wollte auf dem Awo-Erlebnishof am liebsten jedes Tier streicheln. „Pony, Esel, Meerschweinchen, Hund und Katze – einverstanden. Aber bei dem Alpaka musste der Züchter dabei sein. Das sind nun mal keine Kuscheltiere“, erzählte der 38-jährige Jan Hesse schmunzelnd. Die Müllroser besuchen das dritte Jahr „Tierische Ostern“. Und sind immer wieder „begeistert, was die Organisatoren auf die Beine stellen.“ Dem Angestellten gefiel vor allem, „einmal den Anglern und Kaninchenzüchtern und jenen Meistern ihres Faches über die Schulter schauen zu können, die hier altes Handwerk präsentieren.“

So ein Lob freut Heike Schönberg, seit 20 Jahren Leiterin des Erlebnishofes. Für sie und ihre neun festangestellten Mitarbeiter war die Nacht in den Ostermontag hinein in der sechsten Stunde vorbei. „Gibt ja auch jede Menge zu tun“, bestätigte Michael Chriske. Der Krügersdorfer ist Projektleiter im Awo-Erlebnishof. Er fühlte sich durch das tolle Wetter am Montag „richtig belohnt.“

Alpaka-Züchter Mathias Schellack aus Hohenbucko im Spreewald kam mit zwei seiner insgesamt 80 „Südamerikaner“ nach Beeskow. Gerade habe er für seine Wollproduktion das Gütesiegel „Regional produziert“ erhalten. „Dieses Osterfest hier ist für uns immer eine Reise wert. Die Stimmung: toll. Und unsere Produkte vom Strumpf bis zum Pullover kommen auch hier gut an“, freute sich der 57-Jährige.

44 Jahre jünger als Schellack, aber auch Züchter ist Jeffrey Menzel aus Diensdorf-Radlow. Der aufgeweckte Bursche gehört dem Beeskower Kleintierzuchtverein an, den er auf dem Awo-Hof mit vertrat. Daheim betreut der 13-Jährige Kaninchen, Tauben und Meerschweinchen. Eines dieser possierlichen Nager durften Festgäste Liam Platkowiak (4) und Mutter Heike aus Eisenhüttenstadt in die Hände nehmen. „Hier ist es immer wieder schön. Wir werden am Spätnachmittag ganz sicher mit einem großen Haufen voller Eindrücke nach Hause fahren“, meinte Heike Platkowiak. Sie hörte interessiert zu, als Jeffrey Menzel erzählte, dass eines seiner Kaninchen bei der Kreisrassetierschau letzten November ein „Hervorragend“ erhielt. Besser ist nur „Vorzüglich“. Mehr geht nicht. Jeffrey würde es freuen, wenn mehr Gleichaltrige Interesse bekommen, sich mit Tieren zu beschäftigen. „Das ist ein wunderbares Hobby.“

Während Korbmacherin Ines Hahn aus Heidesee den Frankfurtern Birgit Fahl und Sohn Tim (8) half, ein Osterkörbchen zu flechten, genoss Reinhard Roggan die Aprilsonne. Der Dammendorfer ist Stellmachermeister und Karosseriebauer und erinnerte an seinem Stand an altes Handwerk. „Die Stellmacherei ist die Werkstatt eines Handwerkers, der Räder, Wagen und andere landwirtschaftliche Geräte aus Holz herstellt. Den Beruf gibt es aber seit 1965 nicht mehr“, berichtete der 81-Jährige interessierten Festgästen. Da er Holz liebt, schnitzt Roggan zu allen Jahreszeiten, „so lange die Hände noch mitmachen.“