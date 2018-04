Messerattacke: Beide Männer kannten sich

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Männern ist am Sonntag ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Spezialkräfte der Polizei mussten den anderen Mann gewaltsam aus dessen Wohnung holen.

Polizei-Großeinsatz am Ostersonntag: In der Karl-Marx-Straße hat sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt. Bei ihm ist seine Tochter, acht Jahre alt. Deren Eltern leben getrennt, das Mädchen verbringt eine Ferienwoche bei seinem Vater. Schnell machen Gerüchte die Runde: Der 36-Jährige behalte die Tochter als Geisel bei sich, als Pfand gegen eine Festnahme. Alles Unsinn, wird die Polizei später mitteilen. Doch da befürchtet wird, der Mann sei bewaffnet, werden Spezialeinsatzkräfte aus Potsdam nach Eisenhüttenstadt beordert. Diese stürmen am Abend die Wohnung, holen das Kind raus und nehmen dessen Vater fest. Da ist es genau 20.25 Uhr.

Mehr als fünf Stunden zuvor, gegen 15 Uhr, spielen sich dramatische Szenen vor dem Haus im Areal Karl-Marx-Straße/Brunnenring ab. Der 36-Jährige sticht während einer lautstarken Auseinandersetzung mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann, ebenfalls 36 Jahre alt, ein. Er verletzt diesen am Hals und anderswo so schwer, dass Lebensgefahr befürchtet wird. Dann geht er hoch in seine Wohnung. Der Schwerverletzte schleppt sich in eine benachbarte Straße. Dort finden Passanten ihn, alarmieren den Rettungsdienst. Im Krankenwagen wird der Mann stabilisiert, dann geht es ab ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wird. Lebensgefahr besteht zum Glück nicht.

Bei der Polizei geht der Notruf um 15.10 Uhr ein. Beamte des Polizeireviers Eisenhüttenstadt fahren zum Einsatzort, sperren den Bereich um das Wohnhaus ab. Sie wissen, dass der Messerstecher in seiner Wohnung ist und seine Tochter bei sich hat. Kollegen aus Frankfurt und Fürstenwalde werden geholt, bis zu zehn Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Da die Polizei davon ausgeht, dass der Mann bewaffnet ist – mindestens mit dem Messer, vielleicht mit mehr –, fordert der Einsatzleiter die Spe­zialeinsatzkräfte des Präsidiums an. Um 18.24 Uhr treffen diese in Eisenhüttenstadt ein, übernehmen das Kommando. Zwei Stunden später stürmen sie die Wohnung, nehmen den Mann fest. Er ist leicht verletzt, wird ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Später kommt er nach Frankfurt, in eine Gewahrsamszelle, wo er noch immer sitzt.

Vor der Festnahme holen die Spezialeinsatzkräfte das Mädchen aus der Wohnung. Nach MOZ-Informationen hatte der Vater zuvor seine Mutter, also die Oma der Kleinen, angerufen und gebeten, das Mädchen abzuholen. Die Polizisten übergeben die Achtjährige der Oma. Die Mutter des Kindes wird jedoch nicht informiert. Sie ahnt nicht, was sich da fünf Stunden lang beim Kindesvater abspielt. Und sie erfährt nicht durch die Polizei, sondern durch Bekannte, die zufällig Zeugen des Geschehens werden, dass sich ihre Tochter nun bei der Oma aufhält.

Was genau sich am Nachmittag abspielt, das ermitteln jetzt die Kriminalisten der Polizeidirektion Ost. Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß kann und darf am Montag keine Details nennen, aus ermittlungstechnischen Gründen. Nach MOZ-Recherchen kannten sich beide Männer. Wie Zeugen berichten, handelt es sich bei dem Schwerverletzten um den neuen Freund einer Ex-Freundin des Festgenommenen (die aber nicht die Kindesmutter ist). Demnach soll die Ex-Freundin am Sonntag mit ihrem neuen Freund in die Karl-Marx-Straße gegangen sein, um ihrem Ex „ordentlich eins draufzugeben“, wie ein Augenzeuge es ausdrückt. Der Herausgeforderte sei daraufhin mit einem Fleischklopfer in der Hand zu den beiden runtergegangen. Es kam zu einer lautstarken Auseinandersetzung, die gewalttätig wurde. Schließlich stach der Herausgeforderte mit einem Messer mehrfach auf den neuen Freund seiner Ex ein. Er selbst wurde wohl auch im Gesicht verletzt. Woher das Messer kam, wer es mitgebracht hatte, müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben. Auch, worum es eigentlich in der Auseinandersetzung ging.

Die Polizei wertet die Messerattacke als versuchtes Tötungsdelikt. Ob auch die Mordkommission eingeschaltet wird, die dann wegen versuchten Totschlags ermitteln würde, soll noch entschieden werden.