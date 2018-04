Frau nach Brand im Krankenhaus

Josefine Jahn

Schönfließ (MOZ) Sie kam am Sonnabend von einem Spaziergang mit ihrem Hund zurück, als sie sah, dass es in ihrer Wohnung brannte. Dem Impuls folgend, ihr Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, ging die 52-jährige Schönfließerin in ihre Wohnung, aus der sie Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr herausholten. Sie wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie Maik Golze, Bewohner des Lebuser Ortsteils Schönfließ und Mitglied im Verein „Schönfließer Mitte“, berichtet.

Die Feuerwehren aus Schönfließ und Lebus seien innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen, so Golze, und haben das Feuer löschen können. Durch das Löschwasser wurde auch die Wohnung unter der vom Brand betroffenen beschädigt, sodass beide Einheiten zunächst unbewohnbar sind. „Wir haben keine Ahnung, wie so etwas passieren konnte“, sagt Andreas Mann, der Bruder der nun im Krankenhaus Liegenden. „Ich bewohne die andere, zum Glück unbeschädigte Haushälfte“, ergänzt er. Außer seiner Schwester hatten sich alle anderen Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen können.

Die Dame aus der durch die Löscharbeiten beschädigten Wohnung sei zunächst bei ihrer Tochter in Frankfurt untergekommen, weiß Ortsvorsteherin Hannelore Prescher. „Das ist natürlich nur eine Notlösung“, sagt sie. Das Wohnhaus gehört der Stadt Lebus. Man müsse nun sehen, wie weiter verfahren werde. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Hund der Verletzten sei zunächst bei deren Mutter untergekommen, die ebenfalls in dem Haus wohne. „Das ist alles sehr emotional“, sagt Hannelore Prescher.

Am Sonntagabend habe man mit den Mitgliedern des Vereins „Schönfließer Mitte“ zusammengesessen und ein Schreiben aufgesetzt, das an die Bewohner verteilt wurde. „Viele Anwohner sind auf uns zugekommen und haben Spenden angeboten“, sagt Maik Golze. Dazu wolle man auch mit dem Schreiben aufrufen. „Die Versicherung wird ja auch etwas geben, aber für den Übergang sind Sach- und Geldspenden hilfreich“, so der Schönfließer. „Sie hat ja momentan nichts mehr. Und wir haben uns das Helfen im Verein auf die Fahne geschrieben.“ Dass man sich in Schönfließ nicht gegenseitig helfe, das gäbe es ohnehin nicht. Die Verletzte ist zudem Mitglied im Verein, helfe selbst wo sie kann und gilt als sehr zuverlässig.

Maik Golzes Frau Petra hat mit anderen Frauen das Nötigste ins Krankenhaus gebracht. Bis sich die 52-Jährige dort erholt hat, will Maik Golze noch mit Lebus’ Bürgermeister sprechen, etwa über eine neue Bleibe für die Brandgeschädigte.(jsj/eml)