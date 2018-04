Familientreffen beim Eiertrudeln

Umringt: Osterhase Nico Bratke aus Berlin verteilte Geschenke an die Teilnehmer. © Foto: Elke Lang

Gölsdorf Seit sich Gölsdorf mit der Ansiedlung der Neubauern nach 1945 zu einem richtigen Dorf entwickelte, ist das „Eierrollen“ am Ostersonntag eine feste Tradition. Sie trotzt allen „Wetterwidrigkeiten“, wie der Veranstalter, die Gölsdorfer Ortsgruppe des Bauernverbandes und der Chor versicherten. Knapp 80 Teilnehmer traten den Beweis an.

„Solch ein hässliches Osterwetter hatten wir noch nie“, fröstelte lachend Bärbel Denzer. „Aber das Eierrollen ist angekündigt, und dann machen wir es auch.“ Seit fünf Jahren findet der Wettbewerb nicht mehr auf dem großen Eierberg im Schutz des Waldes statt, sondern auf einer abschüssigen Höhenwegstrecke zwischen Feldern. Beängstigend flatterte das Zeltdach, unter dem Karin Humbsch und Roswitha Schulz ihren Kaffee-und-Kuchen-Basar betreuten, für den auch Marga Meyer tüchtig gebacken hatte. „Wenn richtig schönes Wetter ist, dann tummeln sich hier rund 200 Besucher aus dem Ort, aber auch aus Steinhöfel, Schönfelde und Fürstenwalde zum Beispiel“, erzählte Bärbel Denzer, „und der Wettbewerb im Ostereier-Weit-Rollen dauert bis zu einer Stunde.“

Diesmal war nach einer halben Stunde alles vorbei, und die Stimmung war trotz der Widrigkeiten prächtig. Besonders bei den Herren wurde verbissen um jeden Zentimeter gekämpft, damit die bunt bemalten Ostereier weiter als die der anderen den Abhang hinabrollen. Antrieb lieferte zum einen das Anfeuern und der Jubel der Zuschauer, zum anderen der begehrte Pokal. Ihn gibt es seit 25 Jahren, und er darf von dem Sieger ein Jahr lang zu Hause als Trophäe aufbewahrt werden. Auf ihm stehen die Namen aller bisherigen Sieger.

„Das hat immer geklappt, dass am Ostersonntag bis 14 Uhr der Pokal wieder hier auf dem Eierberg ist“, freut sich Bärbel Denzer. Als Leiterin des vor 31 Jahren ins Leben gerufenen Gölsdorfer Frauenchores hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester, der Vorsitzenden des Bauernverbandes der Ortsgruppe und Chorsängerin Antje Oegel, sowie mit Karin und Dieter Humbsch und Roswitha und Manfred Schulz die Organisation in der Hand. Wenn jemand dreimal hintereinander Pokalsieger geworden ist, dann dürfe er ihn behalten, erzählte die 54-Jährige. Aber bisher sei es nur zweimal vorgekommen, dass jemand zweimal in Folge gewann. Bei den Kindern holte sich diesmal Aeven Paluske aus Fürstenwalde die Trophäe, bei den Frauen siegte Sabrina Nickel aus Tempelberg und bester Mann wurde Thomas Miethke aus München. Aber auch für die zweit- und drittplatzierten Frauen und Männern gab es Grund zur Freude. Sie bekamen Preise mit Urkunden. Bei den Kindern gab es genau genommen acht Sieger. Sie konnten sich unter vielen bunten Spielsachen etwas Schönes aussuchen.

Bärbel Denzer und Antje Oegel waren schon als Kinder dabei, als die Familien „wie man das vom Osterspaziergang kennt mit mitgebrachtem ,Osterwasser’ zum Anstoßen“ am Ostersonntag zusammenkamen. Für beide Frauen ist es wichtig, „in unserem 120-Seelen-Dorf etwas zu veranstalten, wo wir uns alle wie eine große Familie treffen und miteinander plaudern können und gemeinsam ein bisschen Spaß haben“.