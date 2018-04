Kaufmann muss 300 Mark zahlen

Henriette Brendler

Fürstenwalde Am 28. März 1908 erschien unter der Überschrift „Strafprozess Stadtverordneten-Kollegium contra Baranius“ ein Artikel in der Fürstenwalder Zeitung. Angeklagt war der angesehene Kaufmann Otto Baranius, weil er am 29. Juli 1907 im Restaurant Zentral-Bodega die Stadtverordnetenversammlung beleidigt hatte.

„Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, (…) gelegentlich einer Unterhaltung mit anderen Gästen die Äußerung: ‚Wir haben ja schöne Stadtverordnete, die sich von der Firma Pintsch abfüttern lassen; für 100 000 Mark werden Terrains verkauft, deren Kanalisation allein 150 000 Mark kostet, und zum Schluss lassen sich die Stadtverordneten abfüttern; ja, ja, mit Speck fängt man Mäuse’ getan und dadurch das Stadtverordneten-Kollegium der Stadt Fürstenwalde öffentlich beleidigt zu haben“, schreibt das Blatt. Laut Zeitung hatte die Stadt Fürstenwalde der Firma Pintsch ein Grundstück verkauft, das eigentlich pro Quadratmeter 12 Mark kostete. Pintsch hatte nach Abstimmung der Stadtverordneten jedoch nur 2,50 Mark pro Quadratmeter gezahlt. Außerdem erklärte sich die Stadt bereit, für 150.000 Mark die Kanalisation „für das jenseits der Bahn liegende Terrain“ anzulegen. Die Einladung des Kommerzienrats Pintsch zu einem Dinner für alle Abgeordneten ließ den Verdacht aufkommen, dass die Stadtverordneten bestechlich waren. Baranius hatte seine Aussage gegenüber dem Stadtverordneten Oberingenieur Scholz getätigt. Der zog die Stadtspitze hinzu und brachte das Verfahren in Gang. Das Interesse der Bürger an der Urteilsverkündung war groß: „Schon dem lebhaften Verkehr im Korridor des Schöffengerichtssaales (…) sah man es an, dass heute ein großer Tag in Aussicht stand“, so das Blatt.

Der Verteidiger forderte Freispruch, da man die Äußerungen nicht als Beleidigung auslegen könne. Die Zeugenvernehmung ergab, dass das von Pintsch veranstaltete Dinner für die Stadtverordneten erst nach dem Grundstücksverkauf stattgefunden hatte. Es hieß zudem, der Ausbau der Kanalisation sei ohnehin geplant gewesen. Baranius wurde zu 300 Mark Geldstrafe oder 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Zudem musste er die Kosten für das Verfahren und eine zweimalige Veröffentlichung „des Urteilstenors“ in der Fürstenwalder Zeitung tragen. In der Begründung des Amtsanwaltes Obersekretär Steingräber hieß es: „Mit der Firma Pintsch steht und fällt das Wohl unserer Stadt; deshalb muss sie sich mit der Firma auf guten Fuß stellen.“