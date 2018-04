Schwimmhalle kommt in die Jahre

Hubertus Rößler

Die Schwimmhalle in der Rathenaustraße ist seit Jahren voll ausgelastet. Nun gibt es Kritik vom Eisenbahner Schwimmverein Frankfurt 1948. Die Sportler bemängeln vor allem den Zustand der Duschen sowie die langen Wartelisten für die Aufnahme neuer Mitglieder.

Mit schwülwarmen 28 Grad herrschen in der Schwimmhalle wohl die derzeit höchsten Temperaturen in der Stadt. In den Osterferien geht es hier beschaulich zu, am Gründonnerstag ziehen nur wenige Besucher ihre Bahnen. Doch es ist nicht immer so ruhig in dem Gebäude auf der Rathenaustraße. Neben dem öffentlichen Baden findet hier das Schulschwimmen statt, außerdem gibt es Kurse der Volkshochschule, von Physiotherapie-Praxen sowie das Babyschwimmen. Und am Nachmittag und Abend trainieren auf den 25-Meter-Bahnen vor allem die Aktiven des Eisenbahner Schwimmvereins Frankfurt 1948 (ESV).

Dieser äußert sich nun kritisch über einzelne Zustände in der Schwimmhalle. „Besonders die alten Duschhähne im Sanitärbereich sind reparaturbedürftig. Und bei einigen Duschen funktionieren die Mischbatterien nicht mehr, da kann man nur noch heiß duschen“, berichtet Holger Swazinna, Abteilungsleitungsmitglied der ESV-Schwimmer. „Wir kommen bei Wettkämpfen ja viel herum. Aber wir kennen keine Schwimmhalle, die in diesem Bereich einen solch schlechten Zustand aufweist. Und wenn wir eine Veranstaltung in unserer Halle haben, müssen wir uns vor den auswärtigen Sportlern immer fremdschämen. Vernünftige Duschen gehören in einem Hallenbad einfach zur Grundversorgung.“ Der Verein möchte die Kritik ausdrücklich nicht an dem Personal vor Ort verstanden wissen: „Die machen einen guten Job. Die Stadt müsste einfach etwas mehr grundlegende und vor allem notwendige Gelder in die Hand nehmen. Doch offensichtlich haben die Schwimmer und Badegäste keine Lobby. Da hilft auch nicht, dass wir als Verein bereits eine große Wanduhr für die Stadt finanziert haben.“

Hallenbad-Leiter Rainer Grüneberg kann die Aufregung nur teilweise nachvollziehen. „Na klar, die Duscharmaturen sind sehr alt und sehen nicht toll aus. Aber sie funktionieren und daher wird bei der Finanzlage der Stadt da wohl leider erst einmal nichts passieren“, sagt er. Die Ablaufgarnituren wurden zudem erst vor wenigen Monaten ausgewechselt. „Und vor zwei Jahren hat die Halle ein neues Dach bekommen, dabei wurden auch Malerarbeiten durchgeführt.“

Die letzte grundlegende Sanierung des 1969 eröffneten Bades erfolgte 1997. Damals wurde auch der Anbau des Kinderbeckenbereiches vorgenommen. „Nach über 20 Jahren müsste neben dem Sanitärbereich auch die gesamte Technik erneuert werden – unter anderem die Heizungsanlage, die über vier Kreisläufe läuft. Außerdem müssten die Pumpen und Rohrleitungen der Wasseraufbereitung gemacht werden“, sieht auch Grüneberg Investitionsbedarf.

Der ESV kritisiert darüber hinaus die Überlastung des Bades. „Die Schwimmhalle ist dicht. Allein unser Verein hat eine lange Warteliste. Und im Sommer schließt die Halle immer für fünf Wochen, da müssen wir nach Eisenhüttenstadt ausweichen“, berichtet Swazinna. Einen Neubau würde er natürlich begrüßen, hält ihn aber für illusorisch. „Aber vielleicht wird in Slubice ja irgendwann eine Schwimmhalle gebaut, Pläne dafür gibt es ja. Dann könnten wir auch dorthin ausweichen. Es trainieren ja bereits einige polnische Schwimmer bei uns.“

Dagegen hätte auch Rainer Grüneberg nichts einzuwenden. „Ein zweites Bad in der Region wäre sicherlich auch gut ausgelastet. Unser Einzugsgebiet erstreckt sich bis Seelow und Müllrose. Und mindestens zwanzig Prozent der Besucher sind inzwischen Polen“, erzählt er. „Aber wer soll einen Neubau bezahlen? Das könnte nur ein privater Investor machen, aber da würden dann die Eintrittspreise entsprechend hoch sein.“

Im Frankfurter Rathaus gibt es keine konkreten Pläne für einen Neubau. Auch Investitionsmaßnahmen seien mittelfristig nicht geplant, wie Vera Kubler, Pressesprecherin der Stadt, mitteilt. „In den Sommerferien werden jährlich die notwendigen Wartungen und Reparaturen ausgeführt. Dazu gehört unter anderem in regelmäßigen Abständen die Sanierung der Silikonfugen in den Schwimmbecken und im Sanitärbereich sowie die Ausbesserung von defekten Fugen und Fliesen“, erklärt Kubler und ergänzt: „Im Januar 2018 erfolgte die Erneuerung von sechs Waschtisch-armaturen. Sicherlich wäre es wünschenswert, Erneuerungen in kürzeren Abständen zu realisieren, was sich aber in Anbetracht der Haushaltslage und der vielfältigen Instandhaltungsbedarfe an städtischen Gebäuden nicht realisieren lässt.“ Für die Bewirtschaftung der Schwimmhalle sei im diesjährigen Haushalt der Stadt ein Zuschuss in Höhe von etwa 400 000 Euro vorgesehen.