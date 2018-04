Wenn die Spree minutenlang kocht

Michel Nowak

Erkner (Michel Nowak) Bunt kostümierte Schwimmer in Neopren-Anzügen und mit Bierflaschen in der Müggelspree? Dazu unzählige Zuschauer am Ufer? Alljährlich ist das am Ostersonnabend zwischen Neu Zittau und Erkner ein vertrauter Anblick: Knapp 140 Teilnehmer gingen diesmal aufs und ins Wasser.

11 Uhr, Strandbad Erkner: Ein großer Holzhaufen für das Osterfeuer ist am Strand, dem Ziel des Spreetreibens, aufgestapelt. Daneben hat Wolfram Schulze seine mobile Fass-Sauna zum Aufwärmen für die Schwimmer gestellt. Während die Organisatoren vom Tauchsportverein Biber letzte Absprachen treffen, machen sich neun Begleitboote auf den Weg zur Neu Zittauer Spreebord-Brücke.

12.15 Uhr, Hessenwinkler Straße: Oberhalb des Strandbads warten Shuttle-Busse auf die Teilnehmer. Die stecken bereits in den obligatorischen Neopren-Anzügen und tragen mal mehr, mal weniger auffällige Verkleidungen. Durch die Erkneraner Umleitungsstrecke rollen die Busse Richtung Neu Zittau.

12.45 Uhr, Spreebordbrücke Neu Zittau: So viele Menschen gleichzeitig stehen nur einmal im Jahr auf der Brücke kurz vor dem Neu Zittauer Ortsausgang. Hunderte verfolgen auch diesmal wieder das skurrile Spektakel am Ufer. Teils riesige Schwimmhilfen werden aufgepustet und in vielen Fällen mit alkoholischen Getränken bestückt. Florian Thiele setzt mit mehreren Kumpels den bierkastenbestückten Mini-Kahn mit Namen „Anna“ ins Wasser. Die Tauchsportverein-Mitglieder sind mit ihren „Biber, Biber“-Rufen zu hören. Der Vorsitzende Enrico Bathke, selbst im Neopren-Anzug, freut sich über knapp 140 Teilnehmer. Einer davon kommt sogar aus Kalifornien: „Das ist eine Veranstaltung, die keiner braucht, bei der aber sehr viele mitmachen möchten“, sagt Bathke.

13 Uhr, Spreebordbrücke: Zum wohl letzten Mal gibt Erkners scheidender Bürgermeister Jochen Kirsch den Startschuss. Dann kocht die eigentlich nur 4,5 Grad kalte Spree minutenlang. Mit unterschiedlich großem Enthusiasmus werfen sich die Schwimmer ins Wasser. Der Umzug beginnt. Mit bengalischem Feuer und lautem Gejohle ziehen die Teilnehmer flussabwärts. Insgesamt 5,5 Kilometer Strecke liegen vor ihnen. Die meiste Zeit können sie sich von der Strömung einfach treiben las-sen.

13.30 Uhr, Müggelspree, Höhe Schützenwäldchen Erkner: Am regendurchnässten Ufer der Müggelspree warten hunderte Osterspaziergänger auf die Teilnehmer von Brandenburgs größtem Wasserfasching. Da werden schon mal zusätzliche „Treibstoff-Getränke“ gereicht, die Stimmung ist bei den meisten (noch) ausgelassen. Die Schwimmer ständig im Blick haben Helfer auf den Begleitbooten. Das der Grünheider Feuerwehr steuert Stephan Werner. „Einige können nachher bestimmt nicht mehr“, sagt er, „die Überfahrt über den Dämeritzsee wird schwierig. Heute drückt auch noch der Ostwind dagegen.“

14.15 Uhr, Dämeritzsee: Auf dem See wird es tatsächlich anstrengend. Hier muss mehr als einen Kilometer eigenständig geschwommen werden. Von „fünf, sechs Hilfeleistungen“ spricht Enrico Bathke später: „Die Teilnehmer waren in diesem Jahr aber vergleichsweise diszipliniert.“

14.50 Uhr, Strandbad Erkner: Karsten Kochan vom 1. Tauchsportclub Fürstenwalde steigt als Erster unter Beifall aus dem Dämeritzsee und bekommt – wie alle Teilnehmer – eine Medaille umgehängt. Anstrengend sei es gewesen, sagt er etwas atemlos: „Aber nächstes Jahr wieder, definitiv.“

Ab 17 Uhr, Strandbad: Aus dem Wasser herausgekommen sind beim Spreetreiben inzwischen wieder alle. Den Biberpokal für die „kurioseste Schwimmhilfe“ erhält der Mini-Kahn „Anna“. Bis in die Nacht hinein geht das erste große Erkneraner Fest des Jahres jetzt weiter. „Wir hatten ein super Höhenfeuerwerk und ein tolles Osterfeuer“, zieht Enrico Bathke am nächsten Tag Bilanz.