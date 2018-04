Bücher, Bettwäsche und Bekleidung

Cornelia Link-Adam

Fürstenwalde Geglückt ist für Dirk Christ am Ostersonnabend der erste Trödelmarkt des Jahres an seiner Keramikscheune, denn viele Besucher von Kaufland-Nord machten einen Abstecher auf sein Außengelände.

Auch wenn nicht alle der 25 angemeldeten Trödler kamen, es hin und wieder auch etwas regnete, war die Stimmung dennoch prächtig. Sogar mit Gitarrenmusik empfing Trödler Henry die Gäste am Platz. Ein bis zweimal im Monat packt der Senior auf Märkten seine Schätze aus. Mitgebracht hatte er zur Keramikscheune viele Bilder, aber auch eine Lampe aus den 1930er-Jahren. „Aber verkauft habe ich noch nix“, so der Fürstenwalder.

Viele Schnäppchenjäger schauten sich um. Da gab es alte Landwirtschafts-Technik, Stoffe, aber auch Elektronik, Kinderspielzeug, Lederjacken und Deko-Artikel für Haus und Garten. Gefachsimpelt und gefeilscht wurde zwischen Bekleidung, Büchern und Bettwaren. Hannelore Hoffmann aus Fürstenwalde hatte dabei ihren Spaß, andere kauften alte Kinderbücher bei Marion Herrmann. Die Trödlerin verschenkte sogar Osterglocken. „Man muss doch Freude verbreiten im Leben“, betonte die Fürstenwalderin.

Gleich zwei lange Tische voll mit ausrangierten Dingen brachten Laura Lagansky und Veronika Linder aus Briesen mit. „Hier haben wir ja auch viel mehr Platz als bei anderen Flohmärkten in Fürstenwalde“, lobten beide. Toll sei auch, dass der Keramik-Chef alle Trödler mit Kaffee und Glühwein versorge. „Da kommen wir doch gerne wieder.“ Kleinkram waren sie schon losgeworden. Auch Achim Voss aus Fürstenwalde kam mit den jungen Damen ins Gespräch. Einen silberglänzenden Mini-Bären kaufte sich Birgit Wegner aus Bad Saarow, die gerne auf Flohmärkte geht und gerade von einem in Glienicke kam. „Die Figur kommt in den Setzkasten“, sagte sie und trug auch noch alte DDR-Damast-Bettwäsche davon.

Zufrieden äußerten sich nicht nur die Trödler vor der Keramikscheune, sondern auch Organisator Dirk Christ. „Auch bei mir drinnen lief es sehr gut“, sagte der Inhaber des seit vier Jahren bestehenden Deko-Ladens. Die Trödelmärkte will er weiter etablieren, habe dafür auch genügend Platz im Außenbereich. Als nächstes findet hier am 20. und 21. April ein großes Frühlingsfest mit Flohmarkt statt.(co)