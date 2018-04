Mit Verlängerung ins Halbfinale

Dirk Schaal

Joachimsthal (MOZ) So ziemlich bedeckt hielten sich die Trainer von Kreisligist Schorfheide Joachimsthal II und Rot-Weiß Schönow aus der Kreisoberliga vor dem Spiel. Auf Joachimsthaler Seite wollte Trainer Egbert Gey nicht die Katze aus dem Sack lassen. „Wir haben 13 für Joachimsthal spielberechtigte Spieler jetzt zu Ostern im Aufgebot und die besten werden auflaufen. Mehr Spielraum ist nicht“, antwortete er auf die Frage, ob denn auch Akteure der Landesklasse-Mannschaft im Team sind. Ganz anders sah die Situation bei den Schönowern aus. „Wir haben viele Ausfälle durch Krankheit, Verletzung und Ostern. Wir entscheiden jetzt nach dem Warmmachen, wer spielen kann“, erklärte Marian Schlüßler vom Schönower Trainerduo.

Die Rollen waren klar verteilt, der Kreisoberligist aus Schönow von der Papierform her der klare Favorit. „Ich denke so eindeutig ist das gar nicht. Im Pokal entscheidet ein Spiel und da hängen sich die mutmaßlich Kleinen so richtig rein“, sagte Rot-Weiß-Coach Tobias Robel. Und auch sein Joachimsthaler Gegenüber sah sich noch lange nicht als Verlierer. „Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“

Mit richtig Elan starteten die Schönower in die Partie. Bereits an der Mittellinie erwarteten sie die Gastgeber, um mit engem Pressing die Joachimsthaler unter Druck zu setzen. Das klappte in der Anfangsphase recht gut. Viel ging dann über die Flügel oder mit langen Bällen nach vorn. In der Spitze wartete Enrico Molkentin und Jean-Marvin Bartelt, die die Möglichkeiten jedoch nicht nutzen konnten. Mit schnellem Umkehrspiel suchten die Joachimsthaler ihr Heil nach vorn. Ein erstes Achtungszeichen war ein Freistoß von Gordon Hahn von der Strafraumgrenze, der jedoch in der Mauer landete. Es entwickelte sich eine recht muntere und abwechslungsreiche Partie. Mehr Spielanteile hatte weiterhin Schönow, doch die Schorfheider bliesen immer wieder schnell über die Flügel zum Angriff, wenn die in Ballbesitz kamen.

Nach einem Freistoßpfiff, etwa 20 Meter vom Tor der Gastgeber entfernt, ahnte Joachimsthals Keeper Fabian Schröder die kommende Gefahr. Fünf Spieler beorderte er lautstark in die Mauer. Doch auch die konnten den Ball von Molkentin nicht aufhalten, der mit leichtem Effet geschossen dann in Augenhöhe im Tornetz zappelte (25.). Das Glück hatte später Alexander Brösel nicht, sein Kopfball nach Freistoß an den Innenpfosten sprang wieder ins Spielfeld zurück. (36.). Eine kurzweilige Partie mit Chancen auf beiden Seiten bot sich den Zuschauern bis zum Pausenpfiff.

„Da geht noch was“, sagte der gut gelaunte Joachimsthaler Landesklassen-Trainer Sven von Pruschak in der Pause und seine Vorahnung sollte ihn nicht täuschen.

Nach dem Wechsel machte in der Anfangsphase wieder Schönow mächtig Druck. Doch Flugkopfball von Sebastian Gausepohl (47.) und volley Seitfallzieher von Molkentin (50.) verfehlten ihr Ziel. Danach übernahmen die Platzherren das Kommando auf dem tiefen Rasen. Zweimal hatte Andy Lindt aus Nahdistanz freie Schussbahn, doch beide Male rettete Rot-Weiß-Keeper Enrico Müller fast sensationell. Joachimsthal drückte und kurz vor Toresschluss fiel tatsächlich noch der Ausgleich. Jeffrey Temma setzte sich auf links durch, und seine Flanke in den Strafraum verwandelte Christian Lorenz zum umjubelten 1:1 (87.). Das Spiel ging in die Verlängerung.

Kurz darauf jubelte Lorenz und seine Joachimsthaler schon wieder. Nach einem Freistoß stand der 30-Jährige goldrichtig am langen Pfosten und erzielte das 2:1 (96.). Schönow drückte nun, aber eher halbherzig. Viel Zeit verbrachten sie damit, laut die Schiedsrichterentscheidungen zu kommentieren.

Nach dem erneuten Wechsel war dann Schluss für Molkentin. Zwei Gelbe Karten innerhalb einer Minute wegen Meckerns ließen ihn vorzeitig zum Duschen gehen. Auf dem Platz ging für Schönow nichts mehr, beim Abpfiff jubelten die erschöpften Platzherren.

„Heute hat gar nichts gestimmt. Die Einstellung, die Chancenverwertung und der Schiedsrichter, der am Anfang alles durchgehen ließ und zum Ende hin sehr kleinlich gepfiffen hat“, sagte ein reichlich angefressener Tobias Robel nach der Partie. „Genauso wollten wir es machen, mit schnellem Umkehrspiel zum Erfolg kommen“, erklärte Egbert Gey freudestrahlend. „Im Halbfinale wollen wir Ahrensfelde. Und auch denen werden wir es nicht leicht machen“, fügte er lachend hinzu.