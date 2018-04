Zum Sieg gekontert

Siegtorschütze gegen den Ex-Verein

Philipp Benthien erzielte in der Partie der Landesklasse Nord gegen den Oranienburger FC Eintracht II den 2:1-Siegtreffer für die Falkenthaler Füchse.

Für den 19-Jährigen war es ein spezieller Moment. „Es ist natürlich schön, gegen den Ex-Club zu treffen.“

Bis vor zwei Jahren kickte der ehemalige Sportschüler in der Kreisstadt, schloss sich dann den Füchsen an. Nach einem Auslandsjahr kehrte er in dieser Saison nach Falkenthal zurück.

Das sagt er zum Spiel: „Es Spiel nicht so hitzig gewesen, wenn wir zur Pause schon geführt hätten. Hätten wir zumindest drei Chancen genutzt, wäre es in der zweiten Halbzeit einfacher gewesen. Dennoch ist es für uns ein Erfolgserlebnis, das uns gut tut.“ Es sei zu sehen gewesen, „dass wir nach den vielen Spielabsagen noch nicht ganz so doll im Saft stehen wie andere Mannschaften“.

Dennoch: „Unsere Taktik war, in den ersten Minuten richtig Druck zu machen, damit die Oranienburger gar nicht so richtig wissen, wo sie überhaupt stehen. Das hat auch recht gut funktioniert, denn in der Phase hatten wir unsere größten Chancen.“

Seinen Treffer erlebte der Youngster so: „Ich weiß eigentlich nur noch, wie ich vor dem Torhüter stehe. Ich kriege einen hoch gechipten langen Ball, nehme ihn recht gut mit und schüttele den Verteidiger ab, so dass ich nur noch einschieben muss.“⇥(sz)