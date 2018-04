Zeugnisse an ehrenamtliche Hospizhelfer übergeben

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Acht Frauen und Männer haben den Befähigungskurs als ehrenamtlicher Hospizhelfer erfolgreich absolviert und ihre Zertifikate erhalten. Zu ihnen gehören Martina Hentschel, Kathrin Sakrenz, Astrid Kramke, Brigitte Thrams, Heike Richter und Heike Maras. Zwei weitere Teilnehmer des Kurses wollten nicht namentlich genannt werden.

Der Ambulante Hospizdienst Fürstenwalde, der den Kurs ausgerichtet hat, sieht in Beeskow weiteren Bedarf an Helfern und bereitet deshalb einen weiteren Ausbildungskurs vor. Die Ausbildung zum Hospizhelfer umfasst mindestens 80 Stunden Theorie und ein zwanzigstündiges Praktikum im Pflegeheim oder Krankenhaus. Die gesamte Ausbildung verteilt sich über ein Jahr. Kursbeginn ist am 4. und 5. Mai mit zwei Einführungstagen, am Freitag ab 17 Uhr und Sonnabend von 9 bis 15 Uhr. Danach gibt es zweimal monatlich Ausbildungsstunden am Mittwochabend in Fürstenwalde.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, sich persönlich mit dem Thema Sterben, Tod und Verlusterfahrung auseinanderzusetzen, eigene Erfahrungen und die anderer Menschen zu reflektieren und zu akzeptieren, und Professionalität im Umgang mit Betroffenen zu erlangen. Im Kurs werden Kenntnisse über den Sterbe- und Trauerprozesse, die Kommunikation mit Sterbenden und die Rituale des Abschiednehmens vermittelt.

Interessenten können sich telefonisch an Petra Loeper (03361 74 9994 wenden.