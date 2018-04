Ansägen in historischer Mühle

Jörg Hanisch

Schwerzko Mit bangem Blick schaut Sieghard Lang zum Himmel. Seine Frau Sabine bereitet den Kaffee für die Gäste vor. In der Mühlenstube (und im Warmen) können diese die Lammspezialitäten der Mühlenküche genießen. Das Wetter spielte allerdings beim Saisonauftakt in der Sägemühle keine große Rolle: Am Ostersonntag fand traditionell in der Schwerzkoer Mühle das Ansägen statt. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um das historische Sägewerk in Betrieb zu sehen.

Schon seit 1945 hat ein Elektromotor das Wasserrad als Spender der Antriebsenergie ersetzt. Die Kraftübertragung über Transmissionen ist jedoch geblieben und so rattert das Horizontalsägegatter erst langsam und dann immer schneller los und verschluckt fast die Worte des „Sägemüllers“, der erklärt, warum er mit einer langen Stange den Antriebsriemen auf dem Rad führt: „Moderne und alte Technik passen nicht immer zusammen. Der alte Motor hatte einen Regler, an dem die Anfahrgeschwindigkeit eingestellt werden konnte. Der neue dreht sofort hoch und die Transmission springt manchmal herunter. Deshalb die Führung am Anfang.“ Imposant anzusehen sind auch die alte Königswelle und das mehr als 3 Meter messende oberschlächtige Wasserrad. Wie die Müllersfamilie früher lebte, gab es dann in der Mühlenwohnung zu sehen.

Nur viermal im Jahr findet das Schausägen offiziell statt. Das nächste Mal zu Pfingsten, zum „Deutschen Mühlentag“ und dann noch einmal zum „Tag des offenen Denkmals“ am zweiten Septemberwochenende. Sondervorführungen sind aber nach Anmeldung möglich.

In der 1420 gegründeten Wassermühle wurde fast 500 Jahre lang Korn gemahlen, bevor um 1900 ein Sägegatter installiert und fortan Holz bearbeitet wurde, zunächst noch parallel zum Mahlbetrieb. Bis in die 1990er-Jahre war das Sägewerk in Betrieb. Die Schwerzkoer Mühle ist die am besten erhaltene Mühle im Dorchetal, in dem es fünf weitere Mühlen gab. Für Naturfreunde bieten Flora und Fauna rund um den Schwerzkoer See zahlreiche Beobachtungsobjekte. Die Mühle mit Mühlenladen und frischem Mühlenbrot ist übrigens ab sofort immer an den Wochenenden und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet.(han)