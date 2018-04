MOZ-Osterfete versinkt im Schnee

Ostereier im Schnee: Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierpark-Fördervereins, stapft dick eingemummelt durch den menschenleeren Tierpark, der für die MOZ-Osterfete geschmückt wurde. Doch Sonntagfrüh versank der Park in tiefem Schnee. Die Veranstaltung musste abgesagt werden. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Es war kein Aprilscherz. Die MOZ-Osterfete musste am Sonntagmorgen ganz kurzfristig abgesagt werden. Zum ersten Mal in der 22-jährigen Geschichte. Nach dem heftigen Schneefall in der Nacht war die Gefahr des Schneebruchs und durch Glätte auf den Wegen für Tausende zu erwartende Besucher zu groß.

Die Entscheidung fiel Sonntag morgens um acht Uhr. Da waren Tische und Bänke schon aufgestellt, das Gestell für das Festzelt montiert, die Bühne hergerichtet, Sträucher mit bunten Eiern geschmückt, Preise, gefärbte Eier und Schokohasen bereit gelegt, die Verträge mit den Veranstaltungspartnern unterschrieben und viele Akteure schon in den Startlöchern, um nach Angermünde aufzubrechen.

Doch in der Nacht zum Sonntag kam der Winter noch einmal mit all seiner Wucht zurück und ließ Angermünde und den Tierpark unter einer dicken, schweren Schneedecke versinken. „Um sieben Uhr hatte ich den ersten Anruf, dass der Schausteller aus Templin gar nicht durch den Schnee durchkommt. Und auch die Musiker steckten in Prenzlau fest. Die Straßen waren dicht“, erzählt Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierparkfördervereins, der die MOZ-Osterfete gemeinsam mit der MOZ und dem Angermünder Bildungswerk seit 22 Jahren ausrichtet.

Vor Ort im Tierpark sah es nicht besser aus. Die Wege versanken im Schneematsch, von den Bäumen klatschten immer wieder nasse Schneefladen. Äste brachen unter der schweren Last. Zudem hatte der Wetterdienst zu diesem Zeitpunkt noch Sturmböen für den Nachmittag über Angermünde angesagt.

Gemeinsam mit Tierparkleiter Dennis Sonnenberg gingen sie den Tierpark ab und fassten schweren Herzens die Entscheidung: Die MOZ-Osterfete muss abgesagt und der Tierpark aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Per Telefon, via Facebook und über regionale Radiosender wurde versucht, die Nachricht ganz kurzfristig zu verbreiten, die bei einigen zunächst als Aprilscherz belächelt wurde. „Aber damit ist uns nicht zum Scherzen zumute. Wir sind sehr traurig, weil die Vorbereitungen seit Wochen liefen und alles für den Tag startklar war“, sagt Melanie Stodtmeister. Doch die Sicherheit der Besucher geht vor.

Noch am Karfreitag standen bei schönstem Frühlingswetter Besucher am Kassenhäuschen Schlange, um im Tierpark spazieren zu gehen, erzählt Dennis Sonnenberg. Ostersonntag hatte man wieder mit einigen tausend Besuchern gerechnet. Die Einnahmen fehlen nun.

Die Spenden, die der Förderverein für die Veranstaltung bekommen hat, werden für das nächste Jahr aufgehoben. Die Preise für die Spielaktionen ebenso. Die gefärbten Eier und Schokohasen werden in dieser Woche an Besucher verteilt. „Es sind ja noch Osterferien und es wird schönes Frühlingswetter erwartet“, hofft Melanie Stodtmeister. Die Namenstaufe der kleinen Lämmer wird zur Wiku, den Angermünder Wirtschafts- und Kulturtagen, am 28. April nachgeholt, wo sich auch der Tierpark mit seinem Förderverein auf dem Klosterplatz präsentieren wird. „Jeder kann bis dahin noch Namensvorschläge bei uns einreichen und hat die Chance, nicht nur Taufpate zu werden sondern auch ein Jahresticket für den Tierpark zu gewinnen“, sagt die Vereinsvorsitzende.