Choriner Sommergöttin hat es schwer

Besuchermagnet: Das Oster-Spektakel in Chorin lockte am Ostermontag über 2000 Menschen aus der Region an. © Foto: Andreas Gora

Hellseherische Fähigkeiten: Am frühlingshaften Karfreitag strömten Massen an Menschen nach Chorin und genossen die Sonne. Der Stau reichte teils bis nach Britz. Das prophezeite Winterwetter kam in der Nacht zum Ostersonntag und brachte teilweise 20 cm Neuschnee. © Foto: Christina Sleziona

Christina Sleziona

Chorin Das Oster-Klosterfest kann in diesem Jahr am besten mit dem Wort „verrückt“ zusammengefasst werden. Während man am Karfreitag lange Staus in Kauf nehmen musste, um auf das Festgelände zu kommen, war es Ostersonntag doch für Choriner Verhältnisse erschreckend leer.

Der traditionelle Kampf der Sommergöttin gegen den Winter endete in diesem Jahr beim Oster-Kloster-Fest mit einem Patt. Am Sonntag behielt der Winter die Oberhand in Chorin. Erst am Montag schmolz der Schnee langsam und Plusgrade bekamen die Oberhand. Rund 2000 Besucher kamen am Ostermontag auf das Festgelände nach Chorin. So hartnäckig war der Winter selten. Am Ende landete er aber auch in Chorin wohlverdient auf dem Feuer.

Geboten wurde den Besuchern in Chorin jedenfalls reichlich: Der Mittelaltermarkt wartete mit über 100 Händlern auf, die ihre Ware anboten. Von der Band Spilwut ins Leben gerufen, ist das Fest für viele Barnimer und Berliner ein Pflichttermin. Auf insgesamt drei Bühnen gab es viele musikalische Spektakel, Tänze und darstellende Künste von Gauklern und Minnesängern.

Natürlich durfte auch der riesige Feuerdrache namens Braxchileus Rammdorn nicht fehlen, der das Mittelalterdorf durchstreifte. Der umherziehende askanische Bär und der Waldgnom ließen ebenso große und kleine Gäste gleichermaßen staunen. Für Mittelalterfans ebenso spannend waren die vielen Händler, die sich unter stilechten Stoffzelten positionierten. Viele alte Handwerke waren zu sehen. Einer der Handwerker war der Schmied Nico Beise, der aus Mecklenburg angereist kam. Beherzt zeigte er an seiner improvisierten Schmiede, wie aus einem Stück altes Metall ein neues, stabiles Messer entsteht. An seinem Stand bot er selbst gefertigte Gebrauchsgegenstände an. Sehr wichtig sei ihm die Authentizität des Handwerks, weshalb er sich stets an alten archäologischen Funden, etwa der keltischen Wikinger, orientiere.

Wer sich an den angebotenen Schmiedekünsten, Trinkhörnern, den stilechten Kleidern oder Rüstungen nicht satt gesehen hatte, konnte sich an den unzähligen Essenständen bedienen. Aufgewartet wurde mit Spanferkel, Knoblauchfladen oder Apfelkrapfen, die mit Met, Tee oder Mocca runtergespült werden konnten. Die Händlerin Ingrid Dobbertin, seit zehn Jahren dabei, eröffnet in Chorin die Saison für ihre hauseigene Wildfruchtkonfitüre. „Hier werde ich nach dem langen, trägen Winter immer lebendig“, erzählt sie. Für sie, die sich selbst nicht als Durchschnittsbürger sieht, sei der Choriner Mittelaltermarkt immer eine „wunderbare Gelegenheit, auf Gleichgesinnte zu stoßen“. In ihren Konfitüren verarbeitet Dobbertin auch längst vergessene Früchte wie Mispeln, Schlehen und Kornelkirschen.

Die Besucher konnten auch selbst alte Kulturtechniken leben: Beim Katapult-, Armbrust- oder Bogenschießen stellten viele ihre Treffsicherheit unter Beweis oder zeigten Geschicklichkeit beim Drucken von Sünden-Ablassbriefen. Auch Korbflechten war etwa beliebt.