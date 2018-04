Tiefe Schlaglöcher vor der Tür

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Im Wandlitzer Bauamt wird dringend auf besseres Frühlingswetter gewartet. Nach dem Winter befinden sich etliche Straßen in einem beklagenswerten Zustand. Die Ursachen für dieses Dilemma reichen bis ins vergangene Jahr zurück.

Die Situation auf manchen Straßen und Wegen ist für die Anlieger nicht lustig. Tiefe Löcher gefährden die Sicherheit beim Laufen und beim Fahren. Die vielen Regenfälle der letzten Tage haben die Oberflächen unbefestigter Straßen komplett aufgeweicht, selbst Pkw hinterlassen beim Drüberfahren tiefe Rinnen. „Die nassen und aufgeweichten Fahrbahnoberflächen machten eine Straßeninstandsetzung unmöglich. Denn die ist nur machbar, wenn die Straßenoberflächen ausreichend trocken sind. Die aktuelle Frostperiode beziehungsweise der Wechsel von Frost- und Tauwetter zusammen mit einer hohen Belastung setzt den Straßen und Wegen zusätzlich zu. Insofern sind etliche der unbefestigten Straßen schon seit Wochen nur im Schritttempo und im Schlagloch-Slalom zu befahren“, hat Rüdiger Stumpf, Sachgebietsleiter für Hoch- und Tiefbau, nun erklärt und bittet um Verständnis. Denn schon vor dem Winter kam es aufgrund des feuchten Wetters nicht mehr dazu, stark belastete Straßen zu schieben.

Dabei steht eine Fachfirma zum sofortigen Eingreifen in Bereitschaft, wenn das Wetter die Arbeiten nur zulassen würde. Das nötige Geld wurde bei der Gemeindeverwaltung eingestellt. 450 000 Euro liegen bereit, ein Volumen, das nach Stumpfs Ansicht ausreichen wird, um die besonders stark betroffenen Straßen instandzusetzen. „Es reicht nicht für alle Straßen, aber wir haben noch einen kleinen Etat für absolute Notmaßnahmen“, stellt der Sachgebietsleiter in Aussicht.

Beispiele besonders maroder Straßen finden sich in vielen Ortsteilen. In Basdorf gehört der Liebenwalder Weg zu den Rumpelpisten, die besonders oft von den Einwohnern kritisiert werden. In Klosterfelde rangiert die Wildbahnstraße weit oben. Im Ortsteil Wandlitz bedürfen der Tujaweg und die Jasminstraße im Wohngebiet „Heilige Drei Pfühle“ dringend einer Überarbeitung. „Wir brauchen frostfreie Temperaturen und trockene Straßen“, formuliert Stumpf als Voraussetzung, um wenigstens einen Teil des insgesamt 80 Kilometer langen Netzes unbefestigter Straßen anzugehen. Als Orientierung dienen der Bauverwaltung die Prioritätenlisten aus den Ortsteilen. Die Ortsbeiräte hatten sich darauf geeinigt, welche Straßen am dringendsten reparaturbedürftig sind.

Nach und nach kommen auch die asphaltierten Straßen in die Jahre. Daher muss die Verwaltung den Fokus auch auf diese Straßen erweitern. Preiswerte Vorhaben dürften das aber nicht werden. Allein die Breitscheidstraße im Ortsteil Wandlitz muss bis zur Abfahrt Langer Grund erneuert werden. In Stolzenhagen steht die Phillip-Müller-Straße auf dieser List sowie die Basdorfer Straße, die den Ort an die B 273 anbindet. „Bei diesem Projekt könnten sich Probleme einstellen, denn wir müssen eventuell die Trassierung der Straße verschieben, um mehr Grünstreifen zu bekommen. Das bedeutet Einiges an Vorbereitungen und Aufmessungen“, befürchtet Stumpf.

Wie in Wandlitz bislang üblich, soll es bei Anliegerstraßen beim Mitspracherecht der Anwohner bleiben. „Bei uns hat die Gemeindevertretung das letzte Wort darüber, ob eine Straße kostenpflichtig für die Anlieger instandgesetzt wird. Bei Anliegerstraßen räumen wir den Betroffenen das Mitspracherecht ein. Am Beispiel der Siedlung Stolzenfels in Stolzenhagen haben wir gesehen, dass die Gemeindevertretung dem Votum der Anlieger gefolgt ist.“

Eine mittlerweile verstärkt geforderte Abschaffung der Anliegerbeiträge sieht Stumpf aktuell nicht. „Wir verteilen die finanziellen Lasten bei Anliegerstraßen derzeit im Verhältnis 35 zu 65 Prozent. Das ist unser Verständnis von Verteilungsgerechtigkeit, denn eine Anliegerstraße wird nun einmal stärker von Anliegern genutzt.“

Dem Bernauer Beispiel – dort werden jährlich zwischen fünf bis acht Kilometer Straße mit einer zehn Zentimeter Bitumenschicht ohne Kostenbeteiligung der Anwohner aufgepeppt – will die Wandlitzer Verwaltung vorerst nicht folgen. „Wir bringen auch mal Asphalt auf ehemals befestigte Straßen, aber nicht auf unbefestigte. Bernau hat da andere Untergrundverhältnisse“, argumentiert Rüdiger Stumpf.