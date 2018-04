Die Einbrecher kamen durch das Dach

Detlef Klementz

Hoppegarten In die Geschäftsstelle der Sparkasse Märkisch-Oderland im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten, Lindenallee 6, ist eingebrochen worden. Wie Sparkassen-Vorstandsmitglied Dirk Rieckers gegenüber der MOZ berichtete, geschah der Einbruch in der Nacht zum Sonntag. Dabei hätten die Täter ein Loch in das Dach des Gebäudes geschlagen. Anschließend hätten sie die Zwischendecke aufgebrochen, um in das Innere der Geschäftsstelle zu gelangen.

Geld haben die Täter den Angaben zufolge nicht entwendet, da dies im Tresor aufbewahrt werde. Es sei aber „erheblicher Sachschaden“ entstanden, nicht zuletzt auch durch den einsetzenden Regen beziehungsweise Schneefall, hieß es weiter. Das Vorstandsmitglied beziffert den Schaden auf „vermutlich über 10 000 Euro“.

Aufgrund der erforderlichen Reparaturarbeiten müsse die Geschäftsstelle die nächsten Tage geschlossen bleiben. Dirk Rieckers hofft, dass am kommenden Montag wieder regulär geöffnet werden kann. Mit Bestimmtheit lasse sich das aber derzeit nicht sagen. Die erforderlichen Bauteile könnten schließlich erst heute bestellt werden. Er gehe aber davon aus, dass bis Freitag geschlossen bleibe.

Die Polizei bestätigte den Einbruch in die Sparkassen-Geschäftsstelle. Kripo-Beamte hätten Spuren gesichert, die kriminaltechnischen Untersuchungen würden noch laufen. Daher könne man sich erst nach Abschluss der Ermittlungen konkreter dazu äußern. (dkz)