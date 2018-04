Zwischenräume präsentiert

Nadja Voigt

Altranft Unter der Überschrift „Türen auf!“ feierte das Oderbruch Museum Altranft – Werkstatt für ländliche Kultur – am Ostersonntag Saisoneröffnung. Mit einem Ausstellungsrundgang, einem Markt mit regionalem Kunsthandwerk und einem ersten Eindruck vom „Talk-Walk“.

Kenneth Anders vom Oderbruch Museum Altranft – Werkstatt für ländliche Kultur – begrüßte am Ostersonntag die Besucher zur Saisoneröffnung. „Das Raumkarussel hat sich gedreht“, so Anders. Dort, wo früher der Shop war, befindet sich nun der Eingangsbereich zum „Studiolo“. Dort können sich die Besucher mithilfe von Magneten „ihr“ Oderbruch erpuzzeln. Gleich dahinter beginnt die Ausstellung zu Rübenziehern, die im Oderbruch zum Verziehen der Nutzpflanzen dienten. Das „Studiolo“ selbst vereint Objekte und Materialien, die für das Oderbruch stehen. „Der gesamte Rundgang wurde überarbeitet“, berichtet Kenneth Anders über die Neuerungen im Haus, das bis Dezember zwischen Donnerstag und Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Im Sommer kommt dann auch das neue Jahresthema „Landwirtschaft“ zum Tragen. Bis dahin ist die im Erdgeschoss im vergangenen Jahr eingeweihte Ausstellung noch zu sehen.

Den Auftakt für das neue Jahresthema machte jedoch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Landwirtschafts-Motiv. „Zwischenraum“ heißt die Arbeit von Kerstin Baudis, in der sie die Landschaft in den Räumlichkeiten im Obergeschoss des Hauses sichtbar gemacht hat. Drei Monate hat die Künstlerin dafür im Museum und im Oderbruch verbracht, Gespräche geführt. „Und den Geist gefühlt“, wie sie den Besuchern auf dem Ausstellungsrundgang am Sonntagvormittag sagte. Wichtigster Aspekt sei für sie gewesen, wie das Haus in der Landschaft steht. „Und die Wechselwirkungen darzustellen“, erklärte sie. So zum Beispiel im „Damenzimmer“: Vor drei Spiegeln hat sie ein Feld mit Ähren installiert, das sich – ebenso wie der Besucher – spiegelt. Im Herrenzimmer wurden die Möbel so arrangiert, das im Inneren ein weiterer Raum entstanden ist. Mit lehmverputzten Wänden. „Das Fischerhaus“, wie Kerstin Baudis erklärt. Dort wiederum finden sich nun auch Ausstellungsstücke aus dem Haupthaus. Und am Sonntag erwartete die Besucher der Saisoneröffnung überdies rund um das älteste Gebäude im Dorf ein kleiner Markt. Dort harrten die Händler auch bei Schneetreiben aus und boten ihre Waren und vor allem warme Getränke (Glühwein zum Beispiel) und heiße kulinarische Köstlichkeiten an.

Auch im Schloss bleibt der Tisch im Obergeschoss gedeckt. Darauf wird eine Videoinstallation projiziert und es ist die Stimme von Wilfried Daue aus Neulewin zu hören, der vom Leben und der Arbeit als Landwirt berichtet. Eine Sammlungspräsentation, wie sie wohl kein Besucher erwarten würde, wartete am Sonntag auf die Gäste hinter der geschlossenen Tür zum „Schlafzimmer“. „Um den Überraschungseffekt zu vergrößern“, sagte Kerstin Baudis und öffnete der Besuchergruppe die Tür. Dahinter: übereinandergestapelte Möbel, im Zentrum des Raumes, verdichtet. „Und trotzdem ist es möglich, die einzelnen Ausstellungsstücke zu betrachten“, so die Künstlerin über ihre Interventionsausstellung.

Um 13 Uhr feierte dann noch der „Talk-Walk“ Premiere. Dafür hat der Spaziergangsforscher Bertram Weishaar Menschen aus Altranft nach ihrer Sicht auf das Dorf befragt. Ihre Ansichten werden bei dem „Talk-Walk“ akustisch erfahrbar gemacht. Präsentiert wird diese besondere Art des rund fünf Kilometer langen Dorfspaziergangs offiziell am 29. April zwischen 14 und 17 Uhr. Treffpunkt ist dann das Foyer im Schloss.