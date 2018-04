Mobilitätstag lädt zum Selbsttest ein

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Informationen und Tests für ältere Kraftfahrer bietet der Mobilitätstag in Wriezen am 5. April. „Teste nicht nur dein Auto, teste auch dich selbst“ – unter dem Motto „Rundum sicher unterwegs“ lädt der ADAC Berlin-Brandenburg am Donnerstag vor allem die älteren Verkehrsteilnehmer zum Mobilitätstag nach Wriezen ein. Auf der Festwiese am Schützenplatz präsentiert der Club in Kooperation mit der Verkehrswacht Oderland, Optiker Fielmann und HörPartner zwischen 10 und 14 Uhr sein umfangreiches Schulungsangebot und bietet die Möglichkeit, das Seh-, Hör- und Reaktionsvermögen überprüfen zu lassen. „Nicht zuletzt können alle Besucher ihr Fahrzeug im ADAC Prüf- und Servicemobil auf Herz und Nieren testen lassen. Das Standardprogramm im Frühjahr beinhaltet die Überprüfung von Bremsen und Stoßdämpfern sowie einen Fahrwerkstest“, wirbt der Automobilclub. Der Mobilitätstag in Wriezen sei eine gute Gelegenheit, vor Ort mit den Experten ins Gespräch zu kommen. So zum Beispiel über den Fahrfitness-Check. „Dieser besteht aus einem ausführlichen Vorgespräch, einer 45-minütigen Testfahrt im eigenen Pkw in Begleitung eines qualifizierten Fahrlehrers und einer individuellen Auswertung.“ Der Fahrtest trägt dazu bei, Selbstzweifel auszuräumen, gegebenenfalls Fahrdefizite aufzuzeigen und diese in den Griff zu bekommen.(MOZ)

Mobilitätstag: 5. April, 10 bis 14 Uhr, Am Schützenplatz 2