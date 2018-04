Osterhase besuchte Kinderbauernhöfe

Detlef Klementz

Petershagen-Eggersdorf/Strausberg Trotz des nasskalten Wetters am Sonnabend waren die Osterfeste auf den Kinderbauernhöfen „Mümmelmann“ und „Roter Hof“ recht gut besucht. Die Veranstalter hatten wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Gewiss, über ein paar mehr Besucher hätten sich die Organisatoren der Feste ganz bestimmt gefreut. Aber angesichts der miesen Bedingungen herrschte doch ziemlicher Betrieb. „Wir haben eben ein gutes Stammpublikum“, sagte Brigitte Markstein, die dem Förderverein von „Mümmelmann“ im Doppeldorfortsteil Petershagen vorsteht. Schon von Weitem wurden die Besucher mit launigen Kinderliedern angelockt. Gleich am Eingang begrüßte dann der Osterhase die kleinen Gäste mit Süßigkeiten.

Ein paar Meter entfernt stand ein kleines Kettenkarussell, mit dem auch die sonst etwas Ängstlichen ein paar Runden drehen konnten. Wer das Glück herausfordern wollte, war an der Losbude richtig.

Gut angenommen wurde das Hofcafé, und das nicht nur zum Aufwärmen bei heißen Getränken. Frauen des Fördervereins umsorgten die Gäste dazu mit einer großen Vielfalt an leckeren Kuchenkreationen.

Man konnte sich allerdings auch draußen am Feuer aufwärmen. Leichtes Gedränge herrschte am Ziegengatter, wo so manches Kind die anfängliche Zurückhaltung ablegte und die Tiere streichelte. Bei den Kaninchen war die Scheu da weit geringer.

Andere besuchten mit ihren Eltern die Töpferei und bemalten beispielsweise Tonfiguren.

Auch auf dem Kinderbauernhof „Roter Hof“ in Strausberg wurde am Sonnabend Ostern gefeiert. „Wir lassen uns von dem schlechten Wetter nicht abhalten“, machte Projektleiter Patrick Nast sich und seinem Team Mut. Gut 200 Besucher hätten trotz widriger Witterungsbedingungen am Sonnabend vorbeigeschaut, sagte er und setzte hinzu: „Karfreitag waren es an die 400 Gäste.“

Derweil hatten die den Naturspielplatz und die große Hüpfburg in Beschlag genommen. Dorthin wollte später auch Paul, der mit seinen Eltern aus Altlandsberg gekommen war. Der Sechsjährige wollte allerdings zuvor noch ein paar Runden reiten. Er war dann allerdings schon etwas überrascht, dass „das Pferd so groß ist“. Später schaute er mit seinen Eltern auch noch im Schweinestall vorbei. Dort waren die kleinen Ferkel, die am 19. März auf die Welt gekommen waren, ein beliebtes Fotomotiv. Ebenso wie die kleinen Zicklein, die sich erst noch ans Streicheln gewöhnen müssen. Dass die Vogelvolieren auch über Ostern bei den Kindern ein nachhaltiger Anziehungspunkt waren, ist auf dem „Roten Hof“ nicht überraschend. Ebenso wie das Interesse an der stets beliebten kleinen Mal- und Bastelstraße.

Wie „Mümmelmann“ hat auch der „Rote Hof“ die Gäste im Hofcafé mit Leckereien verwöhnt. In beiden Einrichtungen war zudem auch Gegrilltes im Angebot.