Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) So viel Trubel herrscht in der Angermünder Rettungswache selten, auch wenn es hier oft turbulent zugeht, sobald ein Notruf eingeht. Hirsch Hannibal, alias Stadtführer Steffen Tuchscherer, ist mit einem großen Pulk Kinder und Erwachsene zur neuen Rettungswache gewandert, um mit den Rettern Ostern zu feiern und Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu geben. Die traditionelle Osterwanderung des Vereins Hirschschwimmen lockte über 70 Teilnehmern an, die dem kalten Regenwetter trotzten und mit Kind und Kegel auf Entdeckungstour gingen. Jedes Jahr steht der Besuch einer besonderen Einrichtung auf dem Programm. Dieses Mal wollte Hirsch Hannibal mit seinem Gefolge die Arbeit einer Rettungswache kennenlernen und zugleich das neue Gebäude der Angermünder Wache besichtigen. Auf dem Weg dahin, der auf der Mündeseepromenade entlang führte, konnten die Kinder kleine Osterüberraschungen suchen und sich am Ziel mit Kuchen und Getränken stärken, die die Vereinsmitglieder vorbereitet hatten. Dann führten die Mitarbeiter der Wache die Besucher durch die neue Fahrzeughalle, ließen sie in die modernen Rettungswagen blicken und erzählten, wie der Alltag in einer Rettungswache abläuft. Die Angermünder Wache ist eine von insgesamt 12 Wachen im Landkreis Uckermark, die für 120 000 Einwohner zuständig sind. Die Angermünder Wache wurde im vergangene Jahr neu eröffnet und ist die modernste im Kreis. Hier gibt es im Gegensatz zur alten kleinen Wache in der Klosterstraße mehr Platz, komfortable Umkleideräume, Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten sowie einen separaten Bereich für den Notarzt. 20 Mitarbeiter sind hier in Zwölf-Stunden-Schichten rund um die Uhr einsatz‑bereit.

Die Einsatzzahlen steigen. „Zunehmend werden wir aber auch bei Beschwerden alarmiert, die kein wirklicher Notfall sind“, erzählt Rettungsassistent Karsten Müller. Die Angermünder rücken täglich durchschnittlich drei- bis viermal aus. Kurz vor dem Besuch der Ostergäste kamen sie von einem Einsatz zurück und freuten sich über die Abwechslung und das große Interesse der Besucher. (dw)