Ostern hat ganz besondere Traditionen

Matthias Wagner

Eberswalde Schon Friedrich Schiller betonte, dass in alten Bräuchen ein tiefer Sinn liege. Dies gilt heutzutage immer noch. Viele Menschen möchten an den Traditionen ihrer Vorfahren festhalten, denn mit Traditionen verbinden die Menschen auch Heimat. Jede Region hat ihre eigenen Traditionen.

Eine Übersicht über Ostertraditionen im Barnim gibt die am Ostersonntag in der Maria-Magdalenen-Kirche eröffnete Ausstellung unter dem Titel „Traditionelle Osterbräuche“. Kurator der Exposition ist der Eberswalder Unternehmer und Stadtverordnete Dietmar Ortel, der sich sehr erfreut über das rege Interesse am Eröffnungstag zeigte. „Es ist mir wichtig, die Bedeutung des Osterfestes, seiner einzelnen Feiertage, wie Palmsonntag, Karfreitag und Ostersonntag sowie den Zusammenhang mit den verschiedenen Bräuchen herauszustellen“, begründete Ortel die Intention der Ausstellung.

Traditionen und Bräuche sind prägend für viele Regionen Deutschlands. „Sie wurden von unseren Vorfahren gelebt, geschätzt und geachtet“, so Dietmar Ortel. Deshalb sei es wichtig sie lebendig zu halten und daran zu erinnern, meint der engagierte Optikermeister. Bei Familie Ortel selbst werden traditionell Eier gefärbt. Interessant sei, dass selbst die Farben der Eier eine Bedeutung haben, erklärt Ortel.

An Ostern, dem höchsten christlichen Fest, wird vielerorts auf alte Bräuche zurückgegriffen, die ihre Ursprünge aus ganz anderen Quellen als den christlichen haben. Zu nennen sind hier besonders slawische und germanische Rituale. Zum Beispiel das im Barnim bekannte Stiepen, ein sanftes Schlagen des anderen mit Weiden- oder Birkenruten oder das hierzulande allseits beliebte Eiertrudeln.

In der Ausstellung wird unter anderem Brauchtum aus Brandenburg, Sachsen, der Lausitz, dem Harz, Pommern und Siebenbürgen gezeigt. Die umfangreiche Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtkirchengemeinde, mit dem Oberschlesischen und dem Pommerschen Landesmuseum sowie dem Sorbischen und dem Schlesischen Museum. Sie ist noch bis zum 10. Mai zu sehen.

Die gebürtige Eberswalderin Petra Ploschenz und ihre Tochter Helena (11) zeigten sich sehr interessiert. „Bei uns zu Hause wurden und werden zu Ostern immer Eier getrudelt“, verriet die heute in Radebeul lebende Mutter. Angesichts des heftig verschneiten Ostersonntages musste das Ritual jedoch diesmal noch ein wenig warten. Als kleiner Ausgleich für das eher weihnachtlich anmutende Wetter durften die Kinder in der Kirche nach liebevoll vorbereiteten und versteckten Osternestern suchen. Bei vielen kleinen Gästen war die Geduld nach einer knappen Stunde Gottesdienst auch erschöpft und so machten sie sich lieber auf die Suche nach den süßen Leckereien. (maw)