Neuer Vorschlag zum Stimmrecht

Hans Still

Wandlitz Mit einer Stellungnahme der Bürgergemeinschaft Kommunalabgaben Barnim (BKB) hat deren Sprecher Lutz Renner auf den Vorschlag reagiert, den Austritt der Gemeinde Wandlitz aus dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) zu prüfen. Die Gemeindevertreterin Monika Braune (EBWP) hatte diesen Vorschlag jüngst eingebracht. Laut Renner wäre ein Austritt der falsche Weg. Er schlägt vielmehr vor, die Stimmverhältnisse im NWA an die Einwohnerzahlen der NWA-Mitgliedergemeinden anzupassen. Damit kommt Renner auf einen „Geburtsfehler des NWA“ zu sprechen. Wandlitz habe, anders als beispielsweise Eberswalde oder Bernau, freiwillig die „Macht“ zugunsten von Minderheiten abgegeben. Denn die Satzung fordert für die meisten, auch weniger wichtigen Entscheidungen, eine zwei Drittel Mehrheit. Renner dazu: „Und so können die vermeintlich Kleinen seit 20 Jahren den Wandlitzern eine Wassernase drehen. Gravierend wurde das in der Diskussion um die Rückzahlung der rechtswidrig einbehaltenen Anschlussbeiträge, die Wandlitz zurückgeben wollte.“.

Er schlägt vor, die Satzung des NWA an die Anwohnerzahlen anzupassen. „Der NWA versorgt 25 669 Menschen mit Wasser – Wandlitz zählt 23 000 Einwohner. Die Vielen sollen also raus und die Wenigen bleiben. Ist es umgekehrt nicht logischer und dazu weniger gefährlich?“

Der von Monika Braune (EBWP) gemachte Vorschlag widerspiegele, wie im NWA weiter kontrovers diskutiert werde. Renner sieht das so: „Unter den Gewählten gibt es dabei offensichtlich und dankenswerterweise Veränderungswillige sowie Beharrende. Letztere meinen wohl, dass das rechtswidrige Einkassieren von 8,1 Millionen Euro so etwas wie ein Kavaliersdelikt sei und nun wie immer weiter gemacht werden kann. Doch die Altanschließerproblematik ist mehr als das. Sie ist eine Zäsur, die von hausgemachten NWA-Fehlern noch verstärkt wird. Wer da, wie Herr Auge, ein weiter so will, verbaut die Zukunft. Es gereicht Monika Braune zur Ehre, dass sie das weit verbreitete und berechtigte Gefühl der praktizierten Ungerechtigkeit alternativ überwinden will“, argumentiert Lutz Renner.

In seiner Stellungnahme geht Renner auch auf die Bürgerfreundlichkeit des NWA ein. 80 Mitglieder der BKB befinden sich demnach in Klageverfahren gegen den NWA. Laut Renner müsse der Verband demnächst größere Summen zahlen. weil er „säumig, besser verschleppend“ gearbeitet habe. Dabei gehe es um fünfstellige Summen, die letztlich von den NWA-Kunden zu tragen wären. Außerdem liegt der BKB eine Kopie einer Anfrage des zuständigen Richters an die Kommunalaufsicht des Kreises Oberhavel vor. Darin beschreibt Richter Karge eine Reihe von Verfahren, in denen der NWA-Verbandsvorsteher als Beklagter beteiligt ist. Weil die Vorgänge unvollständig waren, wurde seitens des Gerichtes weitere Unterlagen nachgefordert, mit Fristsetzungen. Diese und weitere Fristen wurden ohne Reaktion versäumt. Sodass der Richter anregt, „kommunalrechtliche Maßnahmen“ zu prüfen.(hs)