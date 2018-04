Brand in Wohnhaus

Anja Hamm

Hohen Neuendorf (MOZ) Zu einem Brand in einem Zwei-Familienhaus in der Erdmannstraße in Hohen Neuendorf sind am Montagabend gegen 20.30 Uhr 72 Feuerwehrleute aus dem Süden Oberhavels ausgerückt. Die Mieter, die im unteren Geschoss des neugebauten Hauses leben, hatten Brandgeruch wahrgenommen. Einer der Mieter ging daraufhin in das Obergeschoss, das derzeit ausgebaut wird, und konnte den Brand löschen. Er wurde leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht. Das Obergeschoss ist verrußt, berichtete die Polizei am Montagabend. Das Untergeschoss des Wohnhauses bleibt bewohnbar. Nach bisherigem Erkenntnisstand geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Kriminaltechniker untersuchen Spuren am Einsatzort.

An dem Einsatz am Montagabend waren Wehren aus Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Bergfelde, Borgsdorf und Schönfließ mit insgesamt zehn Fahrzeugen beteiligt.