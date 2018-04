Drogeriemarkt entsteht

MOZ

Werneuchen Die Erdarbeiten an der Poststraße in Werneuchen künden von dem Neubau eines Drogeriemarktes in der Stadt Werneuchen. Zwischen dem Stienitzfließ und der Bundesstraße 158 entsteht eine Filiale der Drogerie Rossmann. Am Freitag herrschte auf der Baustelle emsiger Betrieb. In den vergangenen Jahren hatten Anwohner aus Werneuchen und Umgebung immer wieder kritisiert, dass es keinen Drogeriemarkt in der Stadt gebe. An einem anderen Standort, dem Schwarzen Weg, hatte der Bau der Drogerie nicht verwirklicht werden können. Beim jetzigen Standort handelt es sich um ein Mischgebiet. Dort befinden sich bereits mehrere Märkte und die Sparkasse.Foto: Sergej Scheibe