Pokal-Revanche geglückt

Dirk Schaal

Kremmen (MOZ) Grün-Weiß Ahrensfelde zieht mit einem 4:0-Erfolg gegen Kreisoberligist FC Kremmen in das Halbfinale ein. In der vorigen Saison trafen beide auch im Vietelfinale aufeinander, doch damals hatte Kremmen das bessere Ende für sich. Also eine geglückte Revanche für den Ahrensfelder Landesklassen-Vertreter.

Kremmen hatte für die Partie personell keine großen Sorgen. Ahrensfelde plagt sich zwar immer noch mit einigen Verletzten rum, konnte es sich aber leisten, Pestov und Colaki auf die Bank zu setzen. „Wir wollten schon ein wenig rotieren, das hatten wir so angekündigt. 22 Mann sind im Kader, da muss jeder in der Lage sein, eine klassentiefere Mannschaft zu besiegen. Und das soll nicht überheblich klingen“ begründete Ahrensfeldes Trainer Bernd Schönfelder seine Startformation, die im Umfeld schon für etwas Verwunderung sorgte. Doch die Initiative, zusätzlich dem Anschlusskader Möglichkeiten der eigenen Präsentation anzubieten, kam nicht bei allen an.

Im Offensivbereich lief bei Ahrensfelde nur wenig zusammen, einzig Marc-Nelson Grzyb hatte das Wort „Pokal-Revanche“ verinnerlicht und beackerte den tiefen Boden mit voller Hingabe. Kremmen war gut eingestellt,Richtung Gästetor immer auf Konter lauernd. Zwar hatte Grün-Weiss mehr Ballbesitz, aber in puncto Griffigkeit und Körpersprache schon das Nachsehen. Dem behäbig vorgetragenen Offensivspiel der Gäste hatte Kremen sporadisch, brandgefährliche Konter entgegenzusetzen. Pfeilschnell waren Hornemann, Kaiser, Bäker und Breyer im Zusammenspiel vor dem Ahrensfelder Kasten aufgetaucht, im Abschluss agierte man dann doch zu überhastet und unkonzentriert. „Wir hatten schon zwei sehr gute Möglichkeiten, wer weiß wie es gelaufen wäre, wenn wir mit 1:0 in die Pause gegangen wären“ trauerte FC-Trainer Falk Franke dem guten Auftritt seiner Jungs im ersten Durchgang etwas hinterher. Grün-Weiss schaffte es zwar mit zunehmender Spielzeit dem FC-Kasten näher zu kommen, mehr als ein Freistoßgeschoss von Grzyb, eine klare Kopfballchance von Maximilian Hecker und ein paar Halbchancen konnten die Ahrensfelder nicht zufriedenstellen.

Hecker und Grünwald mussten draußen bleiben, Colaki und der wiedergenesene Pestov durften ran. Grün-Weiss brauchte diese Maßnahme und hatte nun die Kollegen im Team, die die anderen mitrissen. Der FC musste mit zunehmender Dauer den Klassenunterschied anerkennen. Marc-Nelson Grzyb eröffnete den Torreigen, als er nach Flanke von Colaki und vorangegangenem Abschlussversuch von Dominic Gesierich die Kugel völlig freistehend im Kasten unterbrachte (53.). Die Intensität nahm in der Folge zu und ließ auch ein wenig die Gemüter hochkochen. Doch der erfahrene Referee Andre Ihrke wirkte dem mit einigen Verwarnungen entgegen und verschaffte damit der Partie einen doch recht fairen Endverlauf. Der zweite Treffer brachte die Vorentscheidung. Grzyb war mit langem Ball gestartet und hatte schon etwas Glück, dass FC-Keeper Mike Koger sich im Herauseilen verschätzte. Den leeren Kasten vor sich und zwei mitgelaufene Kremmener mit wenig Zugriff ließen Grzyb zum Doppelpacker werden (69.). Eine Kombination zwischen dem flankenden Fabian Kühne und Vladimir Pestov, der sehr gekonnt zum Einschuss bereiten Colaki weiterleitete, brachte das 0:3 (74.). Kremmen war praktisch offensiv aus dem Spiel, hatte aber in der 76. Spielminute die eine Möglichkeit, um vielleicht doch nochmal zurückzukommen. Ahrensfeldes Keeper Tim Wolf leistete sich außerhalb des Strafraumes an der Torauslinie einen Zweikampf, den er völlig unnötig verlor. Doch dem folgenden Abschluss durch Patrick Breyer fehlte die Kraft, so dass Grün-Weiss vereint den Treffer verhindern konnte. Den Schlusspunkt zum 0:4 setzte Vladimir Pestov nach einem Eckball, als das Leder nach seiner Kopfballverlängerung unhaltbar im Netz zappelte (88.).

„Der Sieg geht absolut in Ordnung, vielleicht ein Tor zu hoch. In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten. Die körperliche Präsenz der Gäste im zweiten Durchgang war dann doch ausschlaggebend.“ fasste Falk Franke seine Sicht zur Partie zusammen. „Im Endeffekt ist unser Plan aufgegangen“ resümierte Bernd Schönfelder.