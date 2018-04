Jankowski-Elf gelingt Punkteteilung

Udo Plate

Wismar (MOZ) Mit einer Punkteteilung kehrten Victoria Seelows abstiegsgefährderte Oberliga-Fußballer am Ostersonnabend vom Gastspiel beim Tabellenfünften Anker Wismar heim. Nach 90 intensiven wie packenden Minuten stand ein 1:1 (0:1) für die Elf von Spielertrainer Sebastian Jankowski zu Buche.

„Wir müssen nach den deprimierenden Niederlagen gegen Mecklenburg Schwerin sowie dem Liga-Primus Optik Rathenow neue Aufbruchstimmung in der Mannschaft“, hatte Jankowski, der bei den heimstarken Kickern von Anker Wismar in der Start-Elf begann, im Vorfeld verlauten lassen. Seiner größten Sorge, nämlich abermals in Rückstand zu geraten, entledigte sich der Seelower Übungsleiter frühzeitig und zudem höchstpersönlich. Einen vom Unparteiischen Pascal Wien verhängten Handelfmeter versenkte Jankowski bereits in der siebten Minute nervenstark zur wunschgemäßen Seelower Führung. Ankers übermotivierter Marllex Abdulai hatte im Strafraum das runde Leder nicht regelkonform mit der Hand gespielt.

Ganze fünf Minuten später war Robert Budzalek auf dem Weg zum 2:0, doch Wismars energisch nachsetzender Lucas Vierling verhinderte mit letzten Einsatz einen durchaus machbaren Treffer von Budzalek.

In der Folge waren die Platzherren spielbestimmend und es roch mehrfach nach dem Ausgleich. Doch weder Marllex Abdulai (33.) noch Kevin Mbengani (35) nutzten die ihnen gewährten Freiheiten. Glück für die sich nun doch einige Lässigkeit erlaubenden Seelowern, dass Abdulai in der 40. Minute mit seinem Versuch am Pfosten scheiterte. Da wäre auch der zuvor einige Mal großartig reagierende Rafal Lopusiewicz, der erstmals nach der Winterpause wieder das Victoria-Gehäuse hütete, chancenlos gewesen. Ergo durften dei Victorianer erstmals wieder mit einer knappen Führung zum Pausentee.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Anker-Fußballer merklich ihre Offensivbemühungen und drängten Seelow zusehends in die Defensive. Zunächst verpasste Anker-Kapitän Philipp Unversucht den Ausgleich, aber dann schlug die Stunde von Sebastian Schiewe. Mit seinem achten Saisontreffer erzielte der Blondschopf in der 63. Minute das 1:1. In der Folgezeit war noch für beide Mannschaften der Erfolg möglich – vor allem aber für die Gastgeber. Doch Tshomba Luvumbu Oliveira verfehlte im zunehmenden Wismaer Schneetreiben den Seelower Kasten um die berühmten Zentimeter (73.). In der ausgeglichenen Schlussphase egalisierten sich bei Teams weitgehend und weitere Gelegenheiten blieben Mangelware. Letztlich ging das Remis in Ordnung, wie auch Sebastian Jankowski, der die letzten gut zehn Minuten am Spielfeldrand verbrachte, befand: „So geht Abstiegskampf – wir haben gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel diesmal nicht nur ordentlich mitgehalten, sondern uns auch endlich mit einem Erfolgserlebnis belohnt. Diese Punkteteilung ist ein, wenn auch erst kleiner Schritt in Richtung Klassenerhalt.“

In der Tabelle zogen die Victorianer an Mecklenburg Schwerin vorbei auf Rang 14. Allerdings ist Schwerin noch mit zwei Spielen im Rückstand.