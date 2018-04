Buckow/Waldsieversdorf gegen Storkower SC

Udo Plate

Buckow (MOZ) Buckow. Bis zur 89. Minute lagen die Gäste vom Landesklasseklub Storkower SC im Kreispokal-Viertelfinalspiel beim Kreisoberliga-Herbstmeister Concordia Buckow/Waldsieversdorf mit 1:0 vorn. Doch dann schlugen die Platzherren mit einem riesigen Endspurt zu und gewannen noch mit 3:1.

So aussichtslos sich die sportliche Situation auch ausnahm, so widrig die Witterungsbedingungen und Platzverhältnisse sich in den vorangegangenen 89 Minuten für die Heimelf im Pokalduell mit den Storkowern auch darstellte, dieses Viertelfinalspiel im laufenden Kreispokal-Wettbewerb wird doch ein echter Höhepunkt in der aktuellen Saison und darüber hinaus, gewiss auch in der Vereinshistorie, bleiben. Da schienen die Gäste durch den Treffer (57.) von Torjäger Martin Anders, der schon im ersten Durchgang mit einer hochkarätigten Chance Pech hatte, bereits im sicheren Hafen, als die Gastgeber von Trainer Dennis Schulz in drei Minuten noch dreimal zuschlugen. Zunächst bugsierte Jakob Zwerschke einen Freistoß von Bartosz Barandowski per Kopf zum späten 1:1 ins Storkower Gehäuse. Zuvor hatte eben Storkows ansonsten fehlerfreier Daniel Breusker völlig übermotiviert Buckows Tobias Opitz an der Seitenlinie von den Beinen geholt und damit diese Standardsituation für die Heimelf erst ermöglicht.

„Der Freistoß war der Knackpunkt. Daniel hätte Optiz ganz bequem bis zur Torauslinie begleiten können. Die ganze Situation wäre im Sande verlaufen“, haderte Storkows sichtlich bedienter Übungsleiter Jochen Meyer mit dieser, seiner Meinung nach spielentscheidenden, Szene. So aber musste Meyer mit ansehen, dass der nächste Buckower Angriff mit dem 2:1 durch Oliver Mertins endete (90.) und der überragende Bartosz Barandowski sein Solo mit dem 3:1 abschloss.

Untröstlich war unmittelbar nach dem Abpfiff des Unparteiischen Lars Buchheim Storkows Schlussmann Marco Schlausch, der sich als Schuldigen des Zwerschke-Tores ausgemacht hatte. „Ich muss den Freistoß entschärfen. Da habe ich zu lange auf der Torlinie geklebt und anschließend gegen den Kopfball dann keinerlei Abwehrchance mehr. Das war dann der Anfang vom Ende“, ging der SC-Torsteher dann doch zu hart mit sich ins Gericht.

Das sah auch ein über beide Ohren strahlender Concordia-Coach Dennis Schulz so. „Auch wenn meine Jungs sich abermals einfach zu verspielt präsentiert haben und das Spielgerät ins Storkower Tor tragen wollten, ohne den Freistoß wären wir wohl torlos vom Platz gekommen. Es war beachtlich, was Storkows Torsteher alles gehalten hat. Umso mehr freue ich mich für meine nie aufsteckenden Schützlinge, dass sie die Pokalgeschichte noch einmal erfolgreich fortgeschrieben haben.“