FC Eisenhüttenstadt gewinnt Nachholspiel

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat verdient sein Nachholspiel gegen den RSV Waltersdorf 09 mit 5:2 gewonnen. Und das gelang ausgerechnet auf dem Hauptplatz, auf dem die Eisenhüttenstädter das letzte Mal am 30. September gespielt hatten. Damals hatte es ein 0:10 gegen den SV Falkensee-Finkenkrug gesetzt. Seitdem hatte das von Andreas Schmidt trainierte Team in zehn Spielen immerhin vier Siege und zwei Unentschieden geholt.

Zwar war beiden Mannschaften das Abstiegsgespenst im Nacken anzumerken, doch der Gastgeber hatte von Anbeginn leichte Feldvorteile. Schmerzlich vermisst wurden dennoch die beiden Offensivspieler Christian Siemund, der ebenso kurzfristig erkrankt war wie der Kameruner Stürmer Georges Florent Mooh Djike, der einen Tag zuvor in Berlin in die Notaufnahme eingeliefert worden war.

Nicht zuletzt aufgrund der fünf aufgerückten A-Junioren besaß jedoch Schmidt auch für den Offensivbereich leistungsstarke Alternativen. So die Routiniers Carsten Hilgers, Tony Raddatz und Danny Grünberg, aber auch Johann Krüger. Der erst drei Tage zuvor 18 Jahre alt gewordene A-Junior brachte die Eisenhüttenstädter in der zweiten Minute in Führung. Nach einem Freistoß von Mariusz Wolbaum hatte der Debütant an der Torraumlinie am schnellsten reagiert und den Ball über die Linie gestochert. Der sein erstes offizielles Männerspiel bestreitende A-Junior belebte auf der linken Außenbahn das Spiel und bereitete nach einer knappen Viertelstunde die nächste Torchance vor, doch Danny Grünberg zögerte beim Abschluss. Besser machte es der Stürmer nach einer halben Stunde, als er nach Vorlage des Verteidigers David Steinbeiß Gäste-Torwart Marc-Philipp Zuch aus 20 Metern per Bogenlampe überwand. Zehn Minuten zuvor hatte Hilgers einen Hochkaräter vergeben, als er mit dem Abschluss zögerte. Fünf Minuten später hatte Raddatz nach einem von ihm selbst eingeleiteten Angriff das Tor knapp verfehlt. Gefährlich vor dem FCE-Torindes wurde es erst kurz vor der Pause, doch am Abschluss haperte es. So konnte Hilgers in der 59. Minute per Seitfallzieher aus acht Metern auf 3:0 erhöhen. Dennoch war das Spiel bei nasskalter Witterung noch nicht entschieden. Schließlich leistete sich die FCE-Abwehr einige Patzer. So verwertete Connor-Sandro Niedziella ein Zuspiel von Emanuel Clemens per Flachschuss zum 1:3 (65.). Als Grünberg fünf Minuten später ein Zuspiel seines Sturmpartners Hilgers zum 4:1 nutzte, war die Vorentscheidung gefallen. Der eingewechselte Niclas Goslinowski verkürzte zwar noch auf 2:4, doch Wolbaum nutzte eine der Konterchancen in der Nachspielzeit zum 5:2-Endstand. Eine Minute zuvor war Benjamin Lommatzsch eingewechselt worden, der nach einem Zusammenprall mit einer Knieverletzung liegen blieb. Nach dem Tor hatte dann der Schiedsrichter den gelben Karton für die Gäste gezückt.

„In einem Sechs-Punkte-Spiel hat die Mannschaft ihre Möglichkeiten genutzt. Vor der Halbzeit hätten es sogar ein, zwei Tore mehr sein können. Michel Becker hat in der Verteidigung überragend gespielt, Hilgers und Grünberg haben vorn die Bälle gut gesichert, Szywala und Krüger auf den Außenbahnen viel Druck gemacht und in der zentralen Abwehr standen Perlwitz und Steinbeiß sehr gut. Nach diesem Sieg fallen mir einige Steine vom Herzen“, urteilt FCE-Trainer Andreas Schmidt.