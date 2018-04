Pneumant-Elf fordert Bruchmühler Gäste

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Kreisliga-Mitte-Spitzenreiter Pneumant Fürstenwalde hat der SG Bruchmühle aus der Landesklase Ost ordentlich Paroli geboten. Nach 120 Minuten stand es 2:1 für die Gäste.

Die höherklassigen Gäste beschränkten sich auf die Defensiver. So musste der Kreisligist das Spiel machen, welcher eigentlich selber defensiv agieren wollte. Torchancen blieben somit erst einmal rar. Die Führung der Gäste fiel vom Punkt. Voraus ging ein langer Ball, den ein Pneumant-Verteidiger unterschätzte, dann den Gäste-Akteur im Strafraum am Bein berührte und dieser geschickt fiel. Den Strafstoß verwandelte Christian Brutschin.

Im zweiten Durchgang agierte der Kreisligist taktisch noch mutiger. Der Ausgleich fiel ebenfalls per Strafstoß durch Tom Knoll. Zuvor war Martin Seidel regelwidrig im Strafraum gestoppt worden. Pneumant stürmte weiter, zwingende Möglichkeiten sprangen jedoch nicht mehr raus. Auf der anderen Seite kamen die Gäste noch zu einer guten Chance, doch der Kopfball nach einem Freistoß ging knapp übers Tor. In der Verlängerung wechselten die Gäste kräftig durch, beim Gastgeber schwanden die Kräfte. In der 119. Minute fuhr die SG einen Konte. Den Pass in den Rücken der Abwehr nutzte Mario Lammeck zum 2:1 für die Bruchmühler.

Gästetrainer Jörg Ulbrich: „Das Spiel vollzog sich vermehrt im Mittelfeld, wobei Pneumant die höheren Spielanteile hatte. Der Sieg war letztlich erkämpft und somit freuen wir uns auf das Halbfinale.“ Sein Gegenüber Christian Polzin erklärte: „Ich fand es schade, dass man gegen ein Landesklasse-Team das Spiel machen muss. Zum Schluss verließen uns die Kräfte.“ (mpa)