Klassik zum Anfassen: Zum Theatermarathon „Faust auf Faust“ in den Uckermärkischen Bühnen gab es im Foyer auch einen großen Faustmarkt, der zum Stöbern und Kaufen einlud. Angeboten wurde alles, was zu Ostern und Faust passt. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde/Schwedt (MOZ) Zahlreiche Veranstaltungen in der Region lockten am Osterwochenende trotz des Winterwetters Besucher an. In den Dörfern loderten Osterfeuer. In den Uckermärkischen Bühnen ging es mit Faust auf Faust ganz klassisch zu. In der Blumberger Mühle versteckte der Osterhase Eier im Schnee.

Ostern in der Uckermark hat viele Facetten. Das christliche Fest wird auch als Start in den Frühling gefeiert, der in der Region vor allem um Angermünde herum allerdings noch einmal dem Winter und Regen und Schnee weichen musste. Veranstalter unter freiem Himmel mussten improvisieren, um der Kälte und Nässe zu trotzen.

Dennoch nutzten viele Uckermärker und Gäste die Feiertage für Ausflüge. Angebote gab es viele. Schon am Gründonnerstag loderten in den Dörfern zahlreiche Osterfeuer, zum Beispiel in Felchow, Zützen, Görlsdorf oder Blumberg. Freiwillige Feuerwehren und Dorfvereine hatten auch für Getränke und Bratwurst vom Grill gesorgt.

Für Christen ist Ostern das wichtigste Fest. In den Kirchen wurde die heilige Osternacht mit Andachten und Musik gefeiert. In Greiffenberg wurde zum Beispiel zur Taizé-Nacht eingeladen, in Altkünkendorf gab es in der Dorfkirche Orgelmusik und ein anschließendes geselliges Beisammensein im Dorfgemeinschaftshaus, wo der Förderverein der Dorfkirche zum Osterwasser einlud.

In der Schwedter Katharinenkirche erklang ein festliches Konzert mit Liedgesang zum Osterfest, unter anderem dem berühmten Ave Maria von Franz Schubert. Gestaltet wurde das Konzert vom Kirchenmusiker Andreas Kessler und dem Bariton Heiko Recklin.

Hierher pilgerten auch viele Theaterbesucher in der Pause, die in den Uckermärkischen Bühnen den Klassiker Faust von Goethe als Doppelaufführung beider Teile erlebten, umrahmt von einem vielseitigen Programm, einem Faustmarkt und dem berühmten Osterspaziergang, der von Schauspielern in den Straßen der Stadt zelebriert wurde. Das ganztägige Programm ist seit Jahren ein Besuchermagnet für das Schwedter Theater.

Ein beliebtes Ausflugsziel vor allem auch für Schwedter ist der Straußenhof Berkenlatten, der traditionell zu Ostern die Saison startet. Der kleine Kunsthandwerkermarkt wurde jedoch auf Grund des kalten Wetters abgesagt und stattdessen Hofladen und Hofcafé als wärmender Unterschlupf genutzt, wo es alles vom Strauß gab, con der Bratwurst bis zum Federwedel. Dennoch wagten sich Besucher trotz Regen auch zu Spaziergängen in das weitläufige Gelände zu den Straußenkoppeln. Auf Nachwuchs müssen die Hofbetreiber Andreas und Martina Rätz in diesem Jahr allerdings noch lange warten. Die Kälte macht die Strauße, die eigentlich jetzt schon mit der Balz und Brut beginnen, balz- und legefaul. Dafür hat sich bei den Schafen schon Nachwuchs eingestellt, der bei schönem Wetter dann ins Streichelgehege darf.

Zum ersten Mal öffnete auch der Straußenhof in Angermünde im Schmargendorfer Weg zu den Osterfeiertagen einen neuen Hofladen.

Die Blumberger Mühle bei Angermünde war am Sonntag vor allem für Familien ein beliebtes Ausflugsziel. Hier gab es im Haus zahlreiche österliche Angebote. So konnten Kinder beispielsweise Filzeier basteln. Doch der sehnsüchtig erwartete Osterhase lockte auch zu einer Wanderung ins Freie und versteckte Eier im Schnee. Außerdem konnte man beim Füttern der Skudden, einer seltenen alten Schafrasse, mit dabei sein. Wenn das Wetter schöner wird, kann man hier auch wieder Exkursionen auf der Suche nach den Frühlingsboten mitmachen.