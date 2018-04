Erst geschwommen, dann gewonnen

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Die Fußballer des 1. FC Frankfurt haben sich gegen den Charlottenburger FC Hertha wie im Hinspiel mit 2:1 (1:0) durchgesetzt und so wichtige Punkte im Kampf um den Oberliga-Klassenerhalt gebunkert. Nach dem 4:1 beim FC Hansa Rostock II haben die Frankfurter damit erstmals in dieser Saison eine kleine Erfolgsserie gestartet.

„Wir haben jetzt jedoch nur eine Schlacht gewonnen“, formulierte es Peter Flaig etwas dramatisch nach der von beiden Seiten intensiv geführten Partie auf Kunstrasen. Der Cheftrainer schickte den Blick schnell voraus: „Nun müssen wir beim SC Staaken punkten.“ Auch sein Assistent Fred Garling hatte sich nach dem achten Saisonsieg bei widrigen äußeren Bedingungen den Blick für die Realität bewahrt: „Die Anfangsviertelstunde gerieten wir mächtig unter Druck, da sind wir bei ständigem Schneeregen regelrecht geschwommen.“

Ja, in der ersten Hälfte schlugen die Berliner die etwas feinere Klinge in puncto Fußballtechnik und genauerem Zuspiel. Sie attackierten zeitig die Aufbaubemühungen der Gastgeber, ließen den Ball besser in den eigenen Reihen laufen und hatten da auch die weitaus besseren Tormöglichkeiten. Die erste durch Daniel Sternberg. Nach Flanke von links setzte der kleine Stürmer den Kopfball an die Querlatte (8.). Später vergaben Nico Donner (24.) und Mohamed Toure (29.) gute Chancen.

Dazwischen allerdings gelang den Oderstädtern die überraschende Führung. Einmal vom Dauerdruck befreit, leistete der 18-jährige Sandro Henning im Konter die entscheidende Vorarbeit. Seinen Distanzschuss konnte Max Nies nur zur Mitte abklatschen. Und da stand Artur Aniol goldrichtig. Der polnische Stürmer hatte wieder mal den richtigen Riecher und netzte unbedrängt zu seinem elften Saisontreffer ein. Alter (36) schützt vor „Torheit“ nicht, im Gegenteil.

Im zweiten Abschnitt konnten die Oderstädter mit viel Einsatz und Laufbereitschaft immer öfter Druck machen und sich Chancen erarbeiten. Nach Henning-Querpass rutschte der frei stehende John Lukas Sauer am Ball vorbei (55.), ähnlich wie Aniol nach schöner Vorlage von Paul Karaszewski (83.). Tobi Labes traf nur den linken Außenpfosten (87.). „Solche Konter haben wir in Rostock besser abgeschlossen“ urteilte Garling. Aber insgesamt verdienten sich die Platzherren auch das 2:0 nach 70 Minuten. Aniol profitierte dabei leicht von einem Ausrutscher des linken Verteidigers und bediente den eingewechselten Mathias Reischert. Der zeigte sich in Mittelstürmerposition abgezockt beim sicheren Vollenden.

Sein Einsatz stand nach Roter Karte für ein Allerweltsfoul beim 0:2 in Zehlendorf lange auf der Kippe. Das Sportgericht ließ Gnade vor Recht ergehen und sperrte ihn nur für eine Partie, weil der 1. FCF in seiner Stellungnahme unter anderem geltend machte, dass der 33-Jährige noch nie in seinem langen Fußballerleben „Rot“ gesehen hatte. Dass er diesmal nicht von Anfang an auflief, begründeten die Trainer nach dem 4:1 in Rostock so: „Eine erfolgreiche Formation krempelt man nicht um“. „Reischi“, der Feuerwehrmann aus Köpenick, bedankte sich für sein Einwechseln mit dem vorentscheidenden 2:0. Mehr als den Hertha-Anschlusstreffer durch sehenswerten Seitfallzieher von Samardzic kurz vor Schluss ließen die Frankfurter nicht zu.

Der Appell von Coach Sedat Akova vor dem Anpfiff („Ruhe bewahren und die technischen Vorteile nutzen“) hatte nicht alle Ohren erreicht. Die Gelb-Rote Karte kurz vor der zweiminütigen Nachspielzeit für den umsichtig agierenden Verteidiger Volkan Dikmen gab es völlig zu Recht. Der Charlottenburger hatte sich als „unbeherrschter Vulkan“ zuvor schon mehrmals mit Spielern und beim Halbzeit-Abgang mit dem Schiedsrichter-Trio angelegt.