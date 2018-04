Osterfeuer mit Regen, Schnee und Kälte

Eiertrudeln mit Schneeeinlage: In Prenden versuchten sich Jung und Alt am Hang. © Foto: Sergej Scheibe

Hans Still

Basdorf/Stolzenhagen/Prenden Der frühe Termin der Osterfeierlichkeiten hat den Barnimern Regen und Schnee beschert. Etliche Besucher blieben wegen der Wetterkapriolen den Osterfeuern fern, wie die Veranstalter schmerzlich bestätigen mussten.

Im vorigen Jahr spielte der heftige Wind verrückt, in diesem Jahr überzogen Regen und Schnee die Region. Steffen Köhler, Inhaber der „Fischerstube“ in Klosterfelde, greift sinnbildlich zur rosaroten Brille, wenn er seine Eindrücke schildert. „Wir haben glücklicherweise Jahr für Jahr ein festes Publikum, wenngleich sich natürlich einige Gäste vom kalten Wetter abhalten lassen. Aber das soll unsere Freude nicht schmälern, denn wir starten mit dem traditionellen Osterfeuer in die Saison 2018“, bekennt der Geschäftsmann. Angesichts der mühevollen Vorbereitungen hätte er sich natürlich besseres Wetter gewünscht. Mit der Band „Charly & Friends“ wurde eine Wandlitzer Combo gebucht, die seit fünf Jahren zum Repertoire gehört. Überall loderten Schwedenfeuer, an denen sich die Kinder gefahrlos ihr Stockbrot backen oder eine Bratwurst grillen konnten.

Janine Ritzke und Robert Fleischer sind in dicken Jacken nach Stolzenhagen gekommen. Bekannte aus Wandlitz hatten sie auf die Idee gebracht, eigentlich sind die beiden Jugendlichen in Berlin Pankow zuhause. „Mir gefällt die familiäre Atmosphäre, der Platz wirkt irgendwie rund und anheimelnd“, sagt die junge Frau. Tatsächlich schafft es das Team der „Fischerstube“ die Vorzüge der am Stolzenhagener See gelegenen Liegewiese optimal auszunutzen. Der Fischkutter, die Suppentaxe, der obligatorische Bierwagen ergeben mit der Bühne einen Kreis. In der Mitte lodert unter Aufsicht von Ortswehrführer Frank Radau das Osterfeuer. Er und seine Feuerwehrleute begleiten seit 15 Jahren das Osterfeuer. Immerhin sieben Kameraden passen auf, dass die Gäste durch das Feuer nicht gefährdet werden. „Unsere Feuerwehr könnte noch Nachwuchs gebrauchen, innerhalb der Arbeitswoche bekommen wir die Tagesbereitschaft leider nicht hin“, berichtet Brandmeister Radau von seiner ehrenamtlichen Arbeit. Wer also Interesse an der Mitarbeit hat, soll sich bei ihm melden. „Ich bin unter 0174 1606990 telefonisch erreichbar, wir suchen ständig Interessierte, denn unser Ort wächst ja auch immer weiter.“ In Basdorf stehen Jahr für Jahr höchste Ansprüche zur Disposition. Der inoffizielle Titel des größten Osterfeuers in Berlin und Brandenburg wurde auch an diesem Ostersonnabend angepeilt. Bei 700 bis 800 Kubikmetern Material könnte das gut hinkommen. „Seit 23 Jahren gibt es hier im Ort diese Tradition, wir wollen sie unbedingt aufrecht erhalten, denn das Osterfeuer wird durch die Basdorfer echt gut angenommen und sie helfen uns sehr dabei“, spricht Organisator Matthias Claus den Einwohnern ein Lob aus. Sie bringen nicht nur Strauchwerk vorbei, sie akzeptieren auch die Lautstärke, die der Rummelbetrieb, die Diskothek und die Konzerte zwangsläufig verursachen. Claus ist nicht nur seit zwei Jahren Organisator des Festes, der Schlagzeuger spielt in der Band Roof Garden mit und stemmt damit eine Doppelbelastung. „Nach dem Tod von Klaus Mochmann habe ich vor zwei Jahren das Management übernommen und den Schwerpunkt um Kinderangebote erweitert. Die Vorbereitungen für die Party beginnen bereits im Januar“, sagt er.

Dass das eher bescheidene Wetter auch dem Veranstalter zusetzt, bestätigt Claus. Das Basdorfer Osterfeuer bezieht seine Beliebtheit nicht nur aus den Regionen Wandlitz, Biesenthal und Mühlenbeck, auch viele Berliner kommen gewöhnlich mit der Bahn zum Feiern angefahren. „Ob die Leute im Regen loslaufen, ist wohl eher fraglich. Aber trotzdem sind wir zufrieden und kommen sicher in den leichten Plusbereich“, schätzt Claus ein.

Top-Act des Abends war dann das Konzert mit Roof Garden. Die Musiker hatten sich ein internationales Hit-Programm zusammengestellt, in dem beispielsweise Brian Adam, The Cranberries, aber auch Marianne Rosenberg, Nena und Mark Forster vorkamen.

Die Prendener hatten sich am Sonntag unwissentlich zum Ostereiertrudeln im Schnee verabredet. Den ganzen Sonntag über schneite es, erst gegen Abend ließ der Flockenwirbel nach. Trotzdem kamen knapp 25 Kinder und Erwachsene zum Großen Stein in Prenden. Beim Eiertrudeln konnte die kleine Anna gewinnen, mehr wurde über die Siegerin nicht bekannt. Das geplante Osterfeuer wurde in Prenden abgesagt. Das Holz war zu feucht.

In Lanke mühte sich die Feuerwehr, die regennassen Kiefernzweige in Brand zu setzen. Mit Alkohol getränkte Lappen sollten schließlich dabei helfen, das Geäst zu entflammen. Der Bernauer Siedlerverein Am Blumenhag machte es sich am Sonnabend unter einem Zelt bequem. Es gab Kesselsuppe, Bratwurst und Grillfleisch.