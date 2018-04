Germania unterliegt dem Spitzenreiter

Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Die Fußballer von Germania Schöneiche mussten in der Landesliga Süd eine Heimniederlage hinnehmen. In der CKS-Arena unterlagen sie Spitzenreiter Preußen Blankenfelde-Mahlow mit 0:2 (0:0).

„Wir wollten diese Partie gegen einen spielstarken Gegner eigentlich nicht verlieren. Bis zur Halbzeit haben das die Jungs auch gut gemacht“, sagt Germania-Trainer René Kanow. „Der Spitzenreiter hat nur zweimal unser Tor anvisiert und hat zweimal getroffen. Das hat den Unterschied gemacht.“

In der Tat gab es in der Partie auf tiefem Geläuf nur wenige Chancen auf beiden Seiten. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab, so dass Torraumszenen Mangelware waren. Und der Spielverlauf gestaltete sich weitgehend ausgeglichen. Die Gastgeber konnten also mit dem Tabellenführer mithalten.

Das sollte sich auch in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs zunächst fortsetzen. Als Johannes Südbeck an der Strafraumgrenze der Gäste über den Ball schlug, sah das zumindest wie eine Chance aus. Doch bereits in der 49. Minute musste die Germania das erste Gegentor hinnehmen. Eine Flanke von Jan Lachnitt von rechts erreichte etwa sieben Meter vor dem Tor Ronny Abdallah, der ungehindert einköpfte.

Und schon neun Minuten später sollte der Treffer zum Endstand fallen. Timur Neubauer zog freistehend aus etwa 18 Metern Torentfernung ab und traf in den Dreiangel. Letzterer schlug in der 73. Minute einen Freistoß auf Sebastian Schult, doch der rutsche wie der Ball knapp am rechten Germania-Pfosten vorbei. Danach bemühten sich die Gastgeber, doch noch ein Tor zu erzielen. Doch ein Schuss von Holger Laube ging übers Tor (90.). Und in der ersten Minute der Nachspielzeit scheitert Gordon Kühnel nach Pass von David Karlsch am Gäste-Keeper.

Für die Schöneicher geht es mit einem erneuten Heimspiel weiter. Am Samstag, 14 Uhr, erwarten sie Blau-Weiß Briesen zum Derby.