Eier in allen Varianten und viel Feuer

Detlef Klementz

Rüdersdorf Tausende Besucher waren an den Feiertagen unterwegs. Sie wärmten sich bei niedrigen Temperaturen und besuchten Feste. Besondere Anziehung übte dabei der Museumspark Rüdersdorf aus.

„Wir sind nun mal vom Wetter abhängig“, hieß es im Museums-park. Und das bot ja über die Festtage verteilt durchaus sonnige Abschnitte. „Am Karfreitag und Ostermontag lief es sehr gut“, so die Einschätzung. Da ging man von jeweils fast 1000 Besuchern aus. Der Sonnabend dagegen war schlecht. „Wenige hundert“, blieb man ziemlich allgemein.

Wer am Sonnabend über das weitläufige Gelände des Museumsparks schlenderte, fühlte sich schon ziemlich allein. Da brutzelten Geschnetzeltes, Pilz- und Gemüsepfanne sowie andere Köstlichkeiten ziemlich lange vor sich hin, bis sich ein Esser fand. Die Plastikenten schwammen unbeobachtet von kindlichen Jägern und selbst die Suche nach den bemalten Ostereiern wollte keinen rechten Spaß machen.

Davon ließen sich die Aussteller im Magazingebäude nicht die Laune verdrießen. Wer immer die Stufen zum Kunsthandwerklichen Ostermarkt emporstieg, wurde nicht enttäuscht. Natürlich war auch Renate Radoy wieder dabei. Die Rüdersdorferin ist längst eine Institution, wenn es darum geht, normale Eier in kleine Kunstwerke zu verwandeln. Im Erdgeschoss hatte sie eine kleine Ausstellung über die verschiedenen Techniken vorbereitet und dabei auch gezeigt, wie man die Ostereier in Wolle, Garn oder Filz einhüllt.

Am Sonnabend hatte Renate Radoy Viktoria aus Leuenberg an ihrer Seite. Die Zwölfjährige will sich in dem Metier versuchen und gravierte mit Hilfestellung ihren Namen in Hühnereier.

Keineswegs weniger kunstvoll waren die ausgestellten Eier von Sabine Trogisch. Die Eggersdorferin fräst Blumen und andere Motive in die Schalen, mitunter bleibt nur ein ganz filigranes Geflecht übrig. Geht da nicht vieles bei der Arbeit zu Bruch? Die Künstlerin nickt: „Von zehn Eiern werden so zwei bis drei fertig.“

Gleich daneben hat Renate Bieler ihren Stand. Die Friedrichshagenerin bemalt Eier mit Acrylfarben und taucht sie dann in Lack – mit 84 Jahren! Ihr zur Seite steht an diesem Sonnabend ihre Tochter Kerstin.

Wer sich in diesen Tagen der Ostereier überdrüssig ist, der kann sich im Magazingebäude auch an bedruckten Tüchern, Strick- und Häkelarbeiten sowie anderen kunsthandwerklichen Angeboten erfreuen.

So wie beispielsweise Gerda Watzke. Die Rentnerin aus Strausberg hat den Museumspark mit einem sehr dekorativen Tuch für ihre Tochter verlassen. Später wollte sie noch zu ein oder zwei Osterfeuer aufbrechen.

Davon gab es am Sonnabend gleich einige in der Region. Beispielweise in Wesendahl, wo Feuerwehrmann Harald Borngräber gegen 17 Uhr den riesigen Holzhaufen mit einer Fackel in Brand setzte. Im Laufe des Tages hatten Anwohner Holz zum Dorfanger gebracht. Die Feuerwehr hatte alles aufgeschichtet und mit Tannenzweigen abgedeckt. Der Förderverein der Feuerwehr kümmerte sich einmal mehr um Getränke und Gegrilltes. Die Einnahmen sollen mit in die Finanzierung des Blauhelm-Blüten-Festes fließen. Mit dem die Kommune am 5. Mai den 100. Geburtstag ihrer Wehr feiern wird.

Nur wenige Kilometer entfernt entzündeten die Wilkendorfer etwa zur gleichen Zeit neben dem Clubhaus ihr Osterfeuer.

In Rehfelde war auf dem Dorfanger ganz schön Betrieb, wenn man das nasskalte Wetter in Betracht zieht. Einige Kinder warteten ungeduldig. Sie hatten den Knüppelteig auf lange Stöcker gespießt und wollten endlich mit dem Backen beginnen.

Auch die Hönower ließen sich von Petrus nicht beirren und zogen ihr Osterfeuer durch. Die Feuerwehr öffnete Interessierten die Türen zu ihrem Depot. Kinder konnten mal eine Runde im Löschfahrzeug drehen. Neben dem Feuer strahlte auch der Bratwurstgrill etwas Wärme aus.

Mit am meisten Besucher fanden sich in Neuenhagen ein, auch wenn das Osterfeuer vor dem Feuerwehrgerätehaus nur aus einer kleinen Feuerschale loderte. Die Stimmung aber war gut. Die traditionelle Erbsensuppe schenkte Werner Zeugmann aus.