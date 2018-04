Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Unter dem Motto „Ostertrommeln war immer, diesmal gibt es einen Urknall“ feierten Tobias Morgenstern, Günter „Baby“ Sommer und Micha Winkler im Theater am Rand als Trio Auferstehung. Mit einem musikalischen Quantensprung von Bach bis Bebop.

Mit einem „Urknall“ feierten Tobias Morgenstern, Günter „Baby“ Sommer und Micha Winkler am Osterwochenende ihre musikalische Auferstehung. Erst gut eine Woche vorher hatte sich das Jazz-Legenden-Trio gegründet und spielte erstmalig in dieser Formation vor Publikum.

Dabei ließen sie sich gegenseitig, ihren musikalischen Fertigkeiten und vor allem ihren Instrumenten viel Raum. Günter „Baby“ Sommer begann das gut zweistündige Konzert, das am Osterwochenende insgesamt vier Mal vor fast ausverkauftem Haus gespielt wurde, mit einem Solo am Schlagwerk. Eigentlich gleich eine ganze Reihe an Instrumenten, die der charismatische Musiker mit dem ganzen Körper, im Stehen oder auch mit bloßen Händen spielte. Sehr zur Freude des Publikums, das begeistert immer wieder applaudierte. Auch Theater-Intendant und Akkordeon-Virtuose Tobias Morgenstern überzeugte das Publikum – sowohl mit seinen Eigenkompositionen als auch im (improvisierten) Zusammenspiel mit Schlagwerk und Posaune beziehungsweise Tuba. Mal jazzig, mal sakral. Von Bach bis Bebop.

Wobei schon ein einzelnes Instrument wie ein ganzes Orchester klingen konnte. So wie das Didgeridoo von Micha Winkler, dem Erfinder des „Urknalls“: Mal klang es nach Alphorn, mal nach tibetischem Blasinstrument. Gespielt so variantenreich und virtuos, das das Publikum natürlich nach einer Zugabe verlangte. Und dabei wurden die Zuschauer dann sogar selbst zum Klangkörper. Und waren, trotz der Masse an Besuchern, der fast intimen Atmosphäre erlegen.

Denn über allem steht die Liebe zur Musik, zum Jazz allzumal. Denn das verbindet nicht nur die drei Musiker am Schlagwerk, am Akkordeon und an der Posaune, sondern auch das Publikum. Dabei gelang es, wie angekündigt, musikalische Untiefen auszuloten und stilistische Grenzen zu überwinden. Vor allem beim „Ostern im Oderbruch“-Medley mit den Auszügen aus der Matthäuspassion oder dem „Ausflug nach Osteuropa“, der die Instrumente auf Abwege brachte, und dennoch im besten Sinne amüsant und unterhaltsam war. Auch vermochten es Morgenstern, Sommer und Winkler, die Musik des „Meisters“ Bach ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Und dennoch auf ironische Weise ihr Publikum zu fordern und bei Laune zu halten.

Musikalisch geht es auch am kommenden Wochenende weiter: Dann gastieren Jessica Gall, Christoph Reuter und Barbara Schnitzler im Theater am Rand in Zollbrücke.