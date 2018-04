Affen-Schau im Trafo-Häuschen

Josefine Jahn

Reitwein (MOZ) Für sein Hauptwerk „Über die Entstehung der Arten“ hatte Evolutionsbiologe Charles Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts reichlich Spott geerntet. Dies halte teilweise bis heute an, erinnert Galerist Michael Pommerening. Am Wochenende eröffnete er die Ausstellung „Von Affen und anderen Menschen“, die nun bis zum 11. Mai Werke des Bildhauers Jörg Engelhardt in den Trafohäuschen ein Reitwein und Regenmantel sowie im Wiegenhaus in Dolgelin zeigt.

Trotz der, in Teilen der Welt noch immer vehementen Ablehnung der Evolutionstheorie, drückten wir Menschen uns im Zoo die Nasen platt um festzustellen, „wie ähnlich unsere vermeintlichen Vorfahren uns sind“, sagt Pommerening in seiner Eröffnungsrede in Reitwein.

Mit Fehlern und Macken habe Engelhardt uns Menschen in seinen Affenbildern und -skulpturen versteckt, sodass, auch wenn die Kette der Evolution uns schon längst voneinander getrennt hat, in den Arbeiten des 1978 in Wriezen geborenen Bildhauers wieder eine Verbindung entsteht.

„Das Leben ist hart genug“, sagt Engelhardt in einem eigens für die Ausstellung von Pommerening gedrehten Video in des Bildhauers Atelier, das in den Galerien in den beiden Trafos zu sehen ist. Deshalb könne man, so Engelhardt weiter, sich auch über die menschlichen Eigenarten lustig machen. Die aus regionalen Harthölzern geschnitzten Exemplare in Reitwein zeigen Affenhintern, ins Nichts glotzende Augen und untertänige, erwartungsvolle Gesten. Ein Bild zeigt das gierig aufgerissene Maul eines Mensch-Vorfahren, „Time is monkey“ steht darunter, „Zeit ist Affe“, in Anlehnung an die Redewendung „Time is money“, übersetzt „Zeit ist Geld“. Das trifft für den Künstler insofern zu, als er sich schon seit Längerem mit den dem Menschen so ähnlichen Tieren beschäftigt. „Seit elf Jahren sind die Affen für mich ein Thema“, sagt er. Bei seiner Arbeit entstünden die Figuren „einfach so“. Er höre und sehe Nachrichten, verarbeite jene dann in seinem Atelier.

Mit seinem Beruf habe er sich einen Kindheitstraum erfüllt, so Engelhardt. Schon als Junge sei er nach der Schule als erstes in das Atelier seines Vaters gelaufen und habe sich dort mit Werkzeugen an verschiedenen Materialien ausprobieren dürfen. Nach einer Goldschmiedeausbildung studierte er freie Kunst und Bildhauerei in Bremen.(jsj)

Homepage der Trafo-Galerien: http://www.kunstregen.eu/