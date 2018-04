Tauschbörse unter Nachbarn

Hans Still

Bernau Am Sonnabend findet beim Nachbarschaftsverein Blumenhag in Bernau in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine Pflanzentauschbörse von Nachbarn und Interessierten statt. Man bringt Pflanzen, Stauden, Blumen mit und nimmt anderes wieder für den eigenen Garten mit nach Hause. Auch ohne eigene Pflanzen macht es Sinn mal vorbeizuschauen. Fachliche Informationen gibt es vom gelernten Gärtner und den Nachbarn mit dem grünen Daumen. Für einen kleinen Imbiss vom Grill ist gesorgt. Gern freut sich der Verein auch über neue Vereinsmitglieder.